75 тысяч человек остались без воды: авария водопровода произошла возле Славянска
В Донецкой области произошла авария на участке Донецкого водопровода вблизи Славянска. Более 75 тысяч местных жителей остались без воды.
Какая ситуация с водой в Донецкой области
По состоянию на утро 29 октября продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Полностью или частично прекращено водоснабжение пяти населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
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Какие населенные пункты остались без воды
- Константиновка (частично),
- Дружковка (частично),
- Петровка,
- Щербиновка (частично),
- Новгородское.
За прошедшие сутки были проведены земельные работы, выполнен отвод ила и откачка воды возле места порыва. Причина порыва – трещина длиной 250 миллиметров.
Ориентировочное время завершения ремонтных работ – в течение суток 29 октября.
Приблизительное место аварии на карте: