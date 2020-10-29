В Донецкой области произошла авария на участке Донецкого водопровода вблизи Славянска. Более 75 тысяч местных жителей остались без воды.

Какая ситуация с водой в Донецкой области

По состоянию на утро 29 октября продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Полностью или частично прекращено водоснабжение пяти населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

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Какие населенные пункты остались без воды

Константиновка (частично),

Дружковка (частично),

Петровка,

Щербиновка (частично),

Новгородское.

За прошедшие сутки были проведены земельные работы, выполнен отвод ила и откачка воды возле места порыва. Причина порыва – трещина длиной 250 миллиметров.

Ориентировочное время завершения ремонтных работ – в течение суток 29 октября.

Обратите внимание! Второй Донецкий водопровод – главный источник водоснабжения для Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, а также близлежащих сел и поселков. 20 километров этого водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены.

Приблизительное место аварии на карте: