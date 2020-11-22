Авиация ВВС Израиля нанесла удары по целям в Газе. Это сделали в ответ на запущенные ракеты в сторону израильской территории.

Удары нанесли в воскресенье, 22 ноября. Об этом сообщили в твиттере Армии обороны Израиля.

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Израильские ВВС ударили по Сектору Газа

По данным Times of Israel, во время операции привлекли как самолеты, так и вертолеты Военно-воздушных сил.

В ответ на ракету, которая была выпущена из Сектора Газа в сторону Израиля ранее ночью, израильские ВВС ударили по военным целям ХАМАС в Газе, в частности: 2 площадки по производству ракетных боеприпасов, подземные инфраструктуры и военный склад,

– отметили в твиттере.

Обратите внимание! Израильско-палестинский конфликт продолжается более 50 лет. Все из-за общих претензий на суверенитет над Западным берегом реки Иордан и Сектором Газа.

Радикальное исламистское движение ХАМАС еще до проведения спецоперации израильскими военными запустило ракету в субботу, 21 ноября, ночью. Летательный аппарат ударил по одному из складов южного израильского города Ашкелон.

In response to a rocket that was fired from Gaza toward Israel earlier tonight, the Israeli Air Force struck Hamas military targets in Gaza including:

2 rocket ammunition manufacturing sites

underground infrastructures

a military compound



We hold Hamas responsible. — Israel Defense Forces (@IDF) November 22, 2020

Есть ли пострадавшие

По данным местных СМИ, пострадала беременная женщина, когда бежала в хранилище после включения сирены в городе.

Отметим! С Сектора Газа 15 ноября по Израилю выпустили 2 ракеты. Военные нанесли ответный удар по подземной инфраструктуре и военным постам ХАМАС в Газе.

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