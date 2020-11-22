Авиация Израиля ударила по Сектору Газа: что известно
Авиация ВВС Израиля нанесла удары по целям в Газе. Это сделали в ответ на запущенные ракеты в сторону израильской территории.
Удары нанесли в воскресенье, 22 ноября. Об этом сообщили в твиттере Армии обороны Израиля.
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Израильские ВВС ударили по Сектору Газа
По данным Times of Israel, во время операции привлекли как самолеты, так и вертолеты Военно-воздушных сил.
В ответ на ракету, которая была выпущена из Сектора Газа в сторону Израиля ранее ночью, израильские ВВС ударили по военным целям ХАМАС в Газе, в частности: 2 площадки по производству ракетных боеприпасов, подземные инфраструктуры и военный склад,
– отметили в твиттере.
Радикальное исламистское движение ХАМАС еще до проведения спецоперации израильскими военными запустило ракету в субботу, 21 ноября, ночью. Летательный аппарат ударил по одному из складов южного израильского города Ашкелон.
Есть ли пострадавшие
По данным местных СМИ, пострадала беременная женщина, когда бежала в хранилище после включения сирены в городе.
Что известно о Секторе Газа: коротко
- Сектор Газа – это территория на берегу Средиземного моря, которую ООН выделила для арабского государства Палестины.
- Сначала она была оккупирована Египтом с 1948 по 1967 год. А после Шестидневной войны с 1967 по 2005 – Израилем.
- Сейчас Сектором Газа управляет исламистская группировка ХАМАС.
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