Авиакатастрофа Ан-26 на Харьковщине подтвердила, что парк авиационной техники ВСУ надо обновлять. За годы независимости в Украине не было ни одного нового военного самолета.

Однако стоит дождаться окончательных выводов экспертиз и официальных заявлений относительно расследования катастрофы Ан-26. Все для того, чтобы не вмешиваться в работу комиссий и не распространять ложную информацию. Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью "РБК-Украина".

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По словам Дроздова, военно-транспортным самолетам в Украине уже более 52 лет. Зато разведывательную, ударную и истребительную авиацию выпускали в течение 1968–1991 годов. Сейчас состояние авиационной техники поддерживают только благодаря ремонту и совершенствованию.

Ремонты разные. Их проводят как силами технически-эксплуатационных частей бригад, так и авиационно-ремонтных предприятий,

– отметил генерал-полковник.

Дроздов заявил, что сейчас в Украине есть 10 предприятий, которые ремонтируют советскую технику ВСУ. Каждый год совершенствуют по несколько десятков военной техники. Впрочем, по словам генерал-полковника, даже несмотря на постоянные ремонты она разрушается.

"Вероятно, через 10 лет возникнет новая проблема – самолеты не смогут выполнять поставленные задачи", – предположил он.

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Дроздов также заявил, что в бригадах тактической авиации регулярно проводят достаточное количество летных смен. Как он отметил, если погодные условия благоприятные, то в течение недели могут провести даже 3-4 такие смены.

Справка. Неподалеку от Чугуева на Харьковщине 25 сентября 2020 года произошла масштабная авиакатастрофа. Военный самолет Ан-26 упал и загорелся. В результате трагедии погибли 26 человек. Подробнее об этом – читайте здесь.

Авиакатастрофа Ан-26 возле Чугуева / инфографика 24 канала