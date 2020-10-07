Авиаэксперт Василий Шевченко уверен, что чиновники ввели в заблуждение украинское общество. Все из-за того, что еще до официальных результатов расследования авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом некоторые чиновники начали говорить свои версии аварии. Это вызвало определенные споры между украинцами и может помешать следствию.

Согласно всем правилам расследования авиационных служб, главная обязанность должностных лиц – воздерживаться от предположений и собственных мнений относительно определенных событий, сказал Шевченко в эфире 24 канала.

Стоит знать Уруский о расследовании трагедии Ан-26: Есть вопрос к организации полетов и к действиям экипажа

Эксперт пояснил, что у должностных лиц нет полномочий озвучивать какие-то свои версии. Они не могут этого делать, ведь вводят в заблуждение.

Справка. Речь идет о том, что глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский заявлял, что, вероятнее всего, проблема была в левом двигателе самолета Ан-26. Впоследствии министр обороны Андрей Таран опроверг эту информацию и выразил мнение, что, скорее всего, самолет зацепился крылом о землю.

"Сначала один сказал, что, вероятнее всего, проблема с двигателем. Другой это опроверг. Общество введено в заблуждение должностными людьми", – отметил Шевченко.

По его словам, глава комиссии не может высказывать собственное мнение относительно этого события. "Он глава комиссии, который докладывает согласно приказу. Они на комиссии принимают решение, а тогда обнародуют, и это решение приобретает официальную силу. Если они захотят сделать пресс-конференцию, то могут лишь отвечать на вопросы журналистов в рамках информации, которая утверждена. Я говорю, что это недостаточный уровень профессионализма", – подытожил Шевченко.

Как отметил авиаэксперт, такие высказывания могут повредить результатам расследования. Также Шевченко сказал, что Украина не реинтегрирована в мировую авиационную промышленность. Государство неактивно ремонтирует авиационную технику и ненадлежащим образом финансирует эту сферу. Именно из-за этого технику довели до ужасного состояния. "Авиация – дорогое удовольствие и оно должно осуществляться постоянно", – добавил Шевченко.



Авиакатастрофа Ан-26 возле Чугуева / Инфографика 24 канала

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: смотрите видео