Австралийская авиакомпания Qantas, вероятно, потребует, чтобы пассажиры были вакцинированы от коронавируса. Правда, только перед международными рейсами.

Так, перед полетом, возможно, нужно будет показать справку о вакцинации. Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Алан Джойс, сообщает CNN.

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Когда могут ввести новые правила

Как отмечает Джойс, такой шаг будет необходим тогда, когда вакцины от COVID-19 станут доступными. По словам директора, в компании рассматривают изменения в правила обслуживания пассажиров.

"Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививку перед тем, как они поднимутся на борт самолета", – отметил Джойс.

Будут ли другие авиакомпании требовать справку о вакцинации

Qantas – первая компания, которая заговорила об обязательной вакцинации перед рейсами. По информации Джойса, другие авиаперевозчики могут взять с нее пример.

Думаю, что это будет общее требование, судя по моим беседам с коллегами из разных стран,

– подчеркнул директор.

Однако стоит отметить, что пока неизвестно, станет ли вакцинация для путешествий международным стандартом.

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