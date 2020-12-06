Немецкая авиакомпания Lufthansa хочет сократить свой зарубежный персонал на 20 тысяч человек. Также планируется продать свое подразделение LSG, который занимается бортовым питанием. В нем, к слову, работает 7,5 тысяч человек.

В компании отметили, что хотят реализовать эти планы до конца декабря. Об этом сообщил Bild am Sonntag.

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Дело в том, что упал спрос на полеты из-за пандемии COVID-19. Именно поэтому сократили частоту рейсов, парк и персонал дочерние компании Lufthansa:

Eurowings;

Swiss;

Austrian;

Brussels Airlines.

Также сократить рабочие места может и German Airlines, которая обслуживает преимущественно внутренние рейсы. Говорится о 10 тысячах мест. Эксперты прогнозируют, что авиаперевозки вернутся на уровень, существовавший до пандемии, только примерно в 2025 году.

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