Авиакомпания Lufthansa сократит почти 30 тысяч сотрудников из-за пандемии
Немецкая авиакомпания Lufthansa хочет сократить свой зарубежный персонал на 20 тысяч человек. Также планируется продать свое подразделение LSG, который занимается бортовым питанием. В нем, к слову, работает 7,5 тысяч человек.
В компании отметили, что хотят реализовать эти планы до конца декабря. Об этом сообщил Bild am Sonntag.
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Дело в том, что упал спрос на полеты из-за пандемии COVID-19. Именно поэтому сократили частоту рейсов, парк и персонал дочерние компании Lufthansa:
- Eurowings;
- Swiss;
- Austrian;
- Brussels Airlines.
Также сократить рабочие места может и German Airlines, которая обслуживает преимущественно внутренние рейсы. Говорится о 10 тысячах мест. Эксперты прогнозируют, что авиаперевозки вернутся на уровень, существовавший до пандемии, только примерно в 2025 году.
Кризис в Lufthansa: что известно
- О том, что компания может обанкротиться, говорили еще 29 мая 2020 года. Тогда об этом заявил сам наблюдательный совет концерна.
- Также ранее в Lufthansa отмечали, что теряют миллион евро в час. Несмотря на такие данные, предполагали, что резервы в почти 4 миллиарда евро могут закончиться уже осенью.
- По словам представителей компании, банкротство с сохранением контроля над собственными активами станет возможным не ранее 2021 года.
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