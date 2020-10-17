В декабре украинская авиакомпания "Роза Ветров" запускает два рейса на Балканы. Пассажиры смогут улететь из киевского аэропорта Борисполь в Сербию и Северную Македонию.

Продажа билетов на будущие рейсы уже стартовала. Об этом говорится на сайте Avianews.

Заметьте Wizz Air массово отменяет рейсы из Украины: что делать, если уже купили билет

Какие рейсы запустит " Роза ветров"

Киев – Скопье (столица Северной Македонии) – с 6 декабря;

Киев – Белград (столица Сербии) – с 7 декабря.

Оба маршрута будут обслуживать дважды в неделю.

В какие дни куда можно будет улететь

Из Киева в Скопье полеты будут осуществлять каждый четверг и воскресенье.

Из Киева в Белград – по понедельникам и пятницам.

Пассажирам обоих рейсов придется провести в полете примерно 2 часа.

Какова цена билетов

Цена билетов на маршрут Киев – Скопье в обе стороны составляет 7 400 гривен.

Цена билетов на маршрут Киев – Белград в обе стороны составляет 7 500 гривен.

Обратите внимание! Несмотря на обострение ситуации с пандемией коронавирус, сейчас и Сербия, и Северная Македония впускают гостей из Украины. В частности, и туристов.

