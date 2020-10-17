Украинская авиакомпания "Роза Ветров" запускает новые рейсы: куда и за сколько можно улететь
В декабре украинская авиакомпания "Роза Ветров" запускает два рейса на Балканы. Пассажиры смогут улететь из киевского аэропорта Борисполь в Сербию и Северную Македонию.
Продажа билетов на будущие рейсы уже стартовала. Об этом говорится на сайте Avianews.
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Какие рейсы запустит " Роза ветров"
- Киев – Скопье (столица Северной Македонии) – с 6 декабря;
- Киев – Белград (столица Сербии) – с 7 декабря.
Оба маршрута будут обслуживать дважды в неделю.
В какие дни куда можно будет улететь
- Из Киева в Скопье полеты будут осуществлять каждый четверг и воскресенье.
- Из Киева в Белград – по понедельникам и пятницам.
Пассажирам обоих рейсов придется провести в полете примерно 2 часа.
Какова цена билетов
- Цена билетов на маршрут Киев – Скопье в обе стороны составляет 7 400 гривен.
- Цена билетов на маршрут Киев – Белград в обе стороны составляет 7 500 гривен.