Долги в 40 миллионов гривен на авиакомпанию SkyUp подали в суд
Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины подало в суд на авиакомпанию SkyUP за долги. Оно требует взыскания почти 40 миллионов гривен.
Авиакомпания нарушила взятые на себя обязательства по договору об оказании услуг по аэронавигационному обслуживанию. Об этом говорится в едином государственном реестре судебных решений.
Интересно Сколько МАУ вернула пассажирам за отмененные из-за пандемии рейсы: сумма впечатляет
Согласно документу, SkyUP несвоевременно и не в полном объеме рассчиталась за предоставленные услуги.
Что требуют от авиакомпании
Истец требует взыскания:
- основного долга в размере 38,5 миллионов гривен;
- пени в размере 653,7 тысячи гривен;
- 3% годовых в размере 120,3 тысячи гривен;
- инфляционные потери в размере почти 700 тысяч гривен.
Когда состоится заседание
Подготовительное заседание по делу состоится 22 декабря в 14:30 в помещении Хозяйственного суда города Киева.
Иск "Украэроруха" по МАУ: кратко
- Верховный суд 13 ноября удовлетворил иск "Украэроруха" в отношении авиакомпании МАУ.
- Дело касалось заключения договора об аэронавигационном обслуживании.
- Долг МАУ с учетом штрафов составляет примерно 1 миллиард гривен.
Поделиться новостью