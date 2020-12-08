Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины подало в суд на авиакомпанию SkyUP за долги. Оно требует взыскания почти 40 миллионов гривен.

Авиакомпания нарушила взятые на себя обязательства по договору об оказании услуг по аэронавигационному обслуживанию. Об этом говорится в едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно документу, SkyUP несвоевременно и не в полном объеме рассчиталась за предоставленные услуги.

Что требуют от авиакомпании

Истец требует взыскания:

основного долга в размере 38,5 миллионов гривен;

пени в размере 653,7 тысячи гривен;

3% годовых в размере 120,3 тысячи гривен;

инфляционные потери в размере почти 700 тысяч гривен.

Когда состоится заседание

Подготовительное заседание по делу состоится 22 декабря в 14:30 в помещении Хозяйственного суда города Киева.

Отметим! В период карантина участники судебного заседания смогут приобщиться в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием Microsoft Teams или программное обеспечение EasyCon.

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