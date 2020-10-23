Авиация Соединенных Штатов Америки нанесла удар в провинции Идлиб, что на севере Сирии рядом с турецкой границей. По подсчетам, в результате авиаудара дрона, удалось уничтожить 14 исламистов, среди которых 6 главарей.

Ликвидация главарей "Аль-Каиды" в Сирии подорвет способность террористической организации в дальнейшем планировать и совершать нападения в мире, пояснила пресс-секретарь Центрального командования Вооруженных сил США Бет Риордан. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Она не рассказала о количестве убитых в результате атаки террористов. Впрочем собственной информацией поделился базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Там рассказали, что в результате авиаудара уничтожили 14 исламистов, среди которых шестеро главарей и пятеро иностранцев. Все они принадлежали к близким к "Аль-Каиде" террористическим организациям.

Авиаудар с дрона нанесли неподалеку от города Салкин по палатке, в которой проходила встреча. Эту информацию подтвердили и сами террористы.

Город Идлиб и одноименная провинция в Сирии: карта

Стоит знать! Провинция Идлиб в Сирии преимущественно контролируется турецкими войсками. В приграничном регионе Турция добилась так называемой зоны деескалации, чтобы гарантировать спокойствие у своих границ, а также уберечься от массового наплыва сирийских беженцев, которые бегут от войны.