США нанесли авиаудар в Сирии, уничтожив нескольких главарей "Аль-Каиды"
Авиация Соединенных Штатов Америки нанесла удар в провинции Идлиб, что на севере Сирии рядом с турецкой границей. По подсчетам, в результате авиаудара дрона, удалось уничтожить 14 исламистов, среди которых 6 главарей.
Ликвидация главарей "Аль-Каиды" в Сирии подорвет способность террористической организации в дальнейшем планировать и совершать нападения в мире, пояснила пресс-секретарь Центрального командования Вооруженных сил США Бет Риордан. Об этом пишет Deutsche Welle.
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Она не рассказала о количестве убитых в результате атаки террористов. Впрочем собственной информацией поделился базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Там рассказали, что в результате авиаудара уничтожили 14 исламистов, среди которых шестеро главарей и пятеро иностранцев. Все они принадлежали к близким к "Аль-Каиде" террористическим организациям.
Авиаудар с дрона нанесли неподалеку от города Салкин по палатке, в которой проходила встреча. Эту информацию подтвердили и сами террористы.
Город Идлиб и одноименная провинция в Сирии: карта