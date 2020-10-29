Во Франции 29 октября продолжается серия террористических атак. На юге страны в городе Авиньон вооруженный пистолетом мужчина с криками "Аллах Акбар" напал на сотрудников полиции. Правоохранители застрелили нападавшего на месте.

Мужчина набросился на полицейских прямо среди улиц Авианьойона 29 октября после 11 часов утра по местному времени. Об этом сообщает издание Europe 1.

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Вооруженный злоумышленник под возгласы "Аллах Акбар" угрожал правоохранителям пистолетом. Те, долго не раздумывая, открыли огонь в его сторону. Также есть информация, что перед этим мужчина угрожал случайным прохожим.

Открыв огонь, полицейские обезвредили злоумышленника. От полученных травм он умер на месте происшествия. Информации о пострадавших среди правоохранителей или мирных гражданских нет.

Сейчас полиция проводит расследование того, что произошло. Пока нет никакой информации, что это нападение как-то связано с двумя предыдущими, которые случились 29 октября.

Кратко о предыдущих нападениях: