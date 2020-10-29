Еще одно нападение во Франции: вооруженный мужчина набросился на полицию – его застрелили
Во Франции 29 октября продолжается серия террористических атак. На юге страны в городе Авиньон вооруженный пистолетом мужчина с криками "Аллах Акбар" напал на сотрудников полиции. Правоохранители застрелили нападавшего на месте.
Мужчина набросился на полицейских прямо среди улиц Авианьойона 29 октября после 11 часов утра по местному времени. Об этом сообщает издание Europe 1.
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Вооруженный злоумышленник под возгласы "Аллах Акбар" угрожал правоохранителям пистолетом. Те, долго не раздумывая, открыли огонь в его сторону. Также есть информация, что перед этим мужчина угрожал случайным прохожим.
Открыв огонь, полицейские обезвредили злоумышленника. От полученных травм он умер на месте происшествия. Информации о пострадавших среди правоохранителей или мирных гражданских нет.
Сейчас полиция проводит расследование того, что произошло. Пока нет никакой информации, что это нападение как-то связано с двумя предыдущими, которые случились 29 октября.
Кратко о предыдущих нападениях:
- Первый теракт (именно так его квалифицирует власть) случился на юго-востоке Франции, в городе Ницца. Здесь нападавший убил трех человек в церкви. Полиция ранила его во время задержания, но он выжил.
- Вторая атака произошла в Саудовской Аравии, но напрямую связана с европейским государством. Здесь в Джидде мужчина пытался напасть на охрану французского консульства. Его задержали во время нападения.