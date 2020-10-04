Ученые из Австралии нашли необычные наскальные надписи. Они выполнены в доселе неизвестном стиле. Всего в наскальной галерее было 572 рисунка, которые показывают взаимосвязь людей и животных.

Эта галерея изображений простирается на более чем 130 километров. Об этом сообщили в научной статье издания Australian Archaeology.

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Особенность наскальной надписи

Ученые нашли 87 скалистых ущелий, на стенах которых изображены большие петроглифы (высеченные изображения на каменной основе) длиной более 50 сантиметров. Специалисты не смогли отнести эти рисунки к любому из предыдущих стилей. Поэтому их выделили в отдельный – "Маливава".



Наскальные рисунки в Австралии / Фото с Australian Archaeology

Его особенность заключается в том, что животным там больше, чем людей. Если в других стилях наскальной живописи человек изображен на 80% изображений, то в стиле "мимы" – только на 42%.



Наскальные надписи животных в Австралии / Коллаж 24 канала

Что изображено на рисунках

Такие наскальные рисунки помогают понять, чем занимались люди в древности. Исследователи подтвердили, что животные являются полноценными участниками жизни человека. На рисунках изображены:

фигурные валлаби – древние кенгуровые, которые сейчас проживают в Австралии;

птицы, в частности рисунки со страусом эму;

первое наскальное изображение водного млекопитающего дюгони.



Австралийские ученые нашли рисунки в новом стиле / Фото с Australian Archaeology

Поскольку надписи выжжены с радиоуглеродным датированием, это позволило специалистам определить примерный год этих рисунков. Их сделали примерно 6000 – 9400 лет назад.

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Другие стили наскальной живописи

В Австралии ученые определили еще 2 стиля наскальной живописи: