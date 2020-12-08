В начальной школе в городе Гладстон, что в центральной части штата Квинсленд, 8 декабря 13 учеников и 2 учителей попали в больницу после удара молнии. Дети жаловались на покалывание в ногах. Сейчас их состояние стабильное.

Молния ударила о землю между двумя деревьями вблизи места, где играли школьники. Об этом сообщает The Guardian.

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Что известно об инциденте

Группа детей в возрасте 10 – 12 лет играли на улице по случаю последнего дня в школе.

Около 13:30 между двумя деревьями, которые были вблизи них, ударила молния.

На место прибыли медики. По их словам, у всех детей наблюдалась тревожность. Они жаловались на покалывание в нижних конечностях.

13 детей и 2 учителей в стабильном состоянии доставили в больницу. Один из учителей жалуется на боль в груди.



В городе Гладстон в начальной школе молния травмировала 15 детей и учителей / Фото 9news

Школьники не играли с водой

Сначала в СМИ появилась информация о том, что в момент, когда произошел инцидент, дети играли в традиционные "мокрые" игры. Такие мероприятия в учебном заведении проводятся ежегодно в конце обучения. Однако, впоследствии в управлении образования отрицали этот факт, отметив, что в водных играх школьники участвовали еще утром.

В регионе предупредили о грозе

Бюро метеорологии объявило 8 декабря о штормовом предупреждении в центральной части Квинсленда. Местные радиостанции сообщили о дождях в городе Гладстон.



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