В Австралии из-за удара молнии пострадали 13 учеников и 2 учителей
В начальной школе в городе Гладстон, что в центральной части штата Квинсленд, 8 декабря 13 учеников и 2 учителей попали в больницу после удара молнии. Дети жаловались на покалывание в ногах. Сейчас их состояние стабильное.
Молния ударила о землю между двумя деревьями вблизи места, где играли школьники. Об этом сообщает The Guardian.
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Что известно об инциденте
- Группа детей в возрасте 10 – 12 лет играли на улице по случаю последнего дня в школе.
- Около 13:30 между двумя деревьями, которые были вблизи них, ударила молния.
- На место прибыли медики. По их словам, у всех детей наблюдалась тревожность. Они жаловались на покалывание в нижних конечностях.
- 13 детей и 2 учителей в стабильном состоянии доставили в больницу. Один из учителей жалуется на боль в груди.
В городе Гладстон в начальной школе молния травмировала 15 детей и учителей / Фото 9news
Школьники не играли с водой
Сначала в СМИ появилась информация о том, что в момент, когда произошел инцидент, дети играли в традиционные "мокрые" игры. Такие мероприятия в учебном заведении проводятся ежегодно в конце обучения. Однако, впоследствии в управлении образования отрицали этот факт, отметив, что в водных играх школьники участвовали еще утром.
В регионе предупредили о грозе
Бюро метеорологии объявило 8 декабря о штормовом предупреждении в центральной части Квинсленда. Местные радиостанции сообщили о дождях в городе Гладстон.
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