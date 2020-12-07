У берегов Австралии впервые после серии жутких пожаров нашли малого тасманского кускуса. Малышка весит меньше 10 граммов.

Животное нашли на острове Кенгуру. Об этом сообщает The Guardian.

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Это первое задокументированное доказательство того, что опоссумы смогли пережить катастрофу. Пожары уничтожили около 88% ареала их обитания,

– говорится в сообщении.

Долгое время после пожаров ученые боялись, что кускусы навсегда исчезли с нашей планеты. Малыша нашли почти через год после того, как пожары охватили львиную долю их родных островов.

Что известно про тасманского кускуса

Тасманский кускус – один из самых маленьких опоссумов в мире.

Они обитают на островах Тасмания и Кенгуру. Иногда кускуса можно встретить также на материковой территории Австралии.

Из-за своих крошечных размеров кускус постоянно находятся в опасности. На них охотятся даже домашние кошки.

Обратите внимание! Пожары в Австралии вспыхнули в октябре 2019 года. Подробнее о трагедии можно прочитать здесь.