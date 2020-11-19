Австралийские спецподразделения убивали мирных людей в Афганистане, – отчет
Австралийские специальные подразделения незаконно убили 39 гражданских во время пребывания в Афганистане в 2009 – 2013 годах. Кроме того, старшие офицеры заставляли младших солдат убивать задержанных мирных людей.
В 2016 году появилась информация о том, что группа элитных военных убивала гражданских афганцев и хвасталась содеянным. Расследование инцидента длилось 4 года. Об этом говорится в отчете генерал-майора сил обороны Австралии Пола Бреретона, сообщает The Guardian.
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Мы начали это расследование с надеждой сообщить, что слухи о военных преступлениях необоснованны. Никто из нас не желал того результата, к которому мы пришли,
– признался Бреретон.
Преступления австралийских военных
- Работники спецподразделений убили 39 афганцев во время 23 различных инцидентов;
- Все жертвы либо никогда не были участниками боевых действий, либо уже ими не были, потому что находились в заключении;
- Ни одно из убийств не случилось во время боя;
- К преступлению были причастны 35 военных. Часть из них до сих пор служит в силах обороны.
- Старшие офицеры заставляли младших по званию солдат казнить пленных для поддержания традиции "первого кровопролития".
- В частности, офицер задерживал человека, а солдату приказывал его убить.
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В отчете отмечают, что офицерам не могли отказать, потому что им "поклонялись как героям". Кроме того, к телам погибших после убийства подбрасывали рации и оружие, чтобы создать видимость угрозы.
Как отреагировали власти Австралии
Глава сил обороны Ангус Кэмпбелл извинился перед Афганистаном и Австралией за незаконные действия австралийских солдат. Извинился и премьер-министр Скотт Моррисон. Он заявил, что "обеспечит справедливость".
В силах обороны анонсировали изменения в структуре армии и пересмотр наград, которые получили военные, что были в Афганистане. Также правительство обязалось расследовать уголовные дела в отношении подозреваемых военных. Для этого уже создали офис специального следователя, в который вошли федеральная полиция и полиция штатов.
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