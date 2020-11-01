В свежем выпуске программы "Техника войны" – австралийская фирма GaardTech разработала многоцелевую беспилотную роботизированную платформу Jaeger-C. Она способна уничтожать танки. В Чернобыльской зоне отчуждения испытали автономного робота-собаку Spot от компании Boston Dynamics. Он измерил радиацию в пунктах локализации и захоронения отходов "Рыжий лес", "Подлесный" и "Буряковка".

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:

В Вооруженных силах Украины есть 2 бригады и учебный центр, где военных специально готовят к действиям в горной местности. Армейцы постоянно совершенствуют мастерство работы в горах на Западе страны. Для этого на протяжении последних лет начали получать специальное снаряжение. Больше об этом смотрите в программе.

Главные новости Украины:

► Правительственная комиссия объявила причины катастрофы военного самолета Ан-26 на Харьковщине. Среди них недостаток действенного контроля за организацией и выполнением полетов, системные нарушения правил осуществления полетов, недостаточная профессиональная подготовка экипажа к особым ситуациям, взлеты конвейером, а также отказ системы управления двигателем.

► Украинская компания Skyeton обновила беспилотник ACS-3. Воздушные силы Украины используют его для разведки.

► В интернете появилось фото прототипа боевой машины пехоты "Кевлар-Е "от частной компании"УкрИннМаш". Графическое изображение образца демонстрировалось 2 года назад.

► Минобороны приобрело у частной компании "Спец-Ком-Сервис" 16 эвакуационных тягачей. Специальная техника на базе автомобилей МАЗ-6317 стоит 72 миллиона гривен.

► Генпрокуратура завершила досудебное расследование по делу о закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины. Они стоили примерно 42 миллионов гривен.

Главные новости мира:

• ВМС Южной Кореи ввели в свой состав первый учебный корабль для подготовки экипажей Hansando. Его начали строить 2 года назад с применением технологий радиолокационной малозаметности.

• Компания Shut Targets создала цветные реактивные мишени и собирает средства на их разработку. Каждый из них имеет более 100 отдельных карманов с порошком разного цвета.

• Турецкая судостроительная компания Ares совместно с Meteksan Defense продемонстрировали проект надводного ударного беспилотника ULAQ.

• В Азербайджане презентовали ударный авиационный беспилотник Iti qovan собственного производства.

• Филиппины во время тендера выбрали легкую бронетехнику от израильской компании Elbit Systems.