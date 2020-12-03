Уже 7 декабря Австрия планирует ослабить карантинные ограничения. Их ввели из-за большого количества заболеваний коронавирусом в стране. Впрочем, разрешат работать не всем.

А именно, рестораны и гостиницы будут закрыты вплоть до 7 января 2021 года. Об этом говорится в агентстве АРА.

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Что позволят

Позволят работать на регулярной основе:

школам;

детским садикам;

снова разрешат открыться розничным торговцам и парикмахерским.

Что в дальнейшем запрещено

В то же время заведения общественного питания, гостиницы и культурные мероприятия будут закрыты до 7 января. Есть лишь одно исключение – посещение музеев.

Ограничение на выход из дома в ночное время также будет действовать до 6 января.

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, количество инфицирования все еще находится на таком высоком уровне, что возможны только "мягкие шаги к открытию".

Жесткий локдаун имел свое влияние, а пандемия еще не закончилась,

– заявил он.

Он также предположил, что количество инфекций снова возрастет в канун Рождества и Нового года. Предполагает, что в лучшем случае, страна вернется к нормальной жизни летом, но к этому времени еще 6 месяцев, поэтому нужно подготовиться, предупредил Курц.

Глава правительства также обратился к населению с призывом свести социальные контакты к минимуму.

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