В Австрии ослабляют локдаун, но будет работать не все: детали
Уже 7 декабря Австрия планирует ослабить карантинные ограничения. Их ввели из-за большого количества заболеваний коронавирусом в стране. Впрочем, разрешат работать не всем.
А именно, рестораны и гостиницы будут закрыты вплоть до 7 января 2021 года. Об этом говорится в агентстве АРА.
Важно В Испании ужесточили карантин на Рождество: какими будут ограничения
Что позволят
Позволят работать на регулярной основе:
- школам;
- детским садикам;
- снова разрешат открыться розничным торговцам и парикмахерским.
Что в дальнейшем запрещено
В то же время заведения общественного питания, гостиницы и культурные мероприятия будут закрыты до 7 января. Есть лишь одно исключение – посещение музеев.
Ограничение на выход из дома в ночное время также будет действовать до 6 января.
По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, количество инфицирования все еще находится на таком высоком уровне, что возможны только "мягкие шаги к открытию".
Жесткий локдаун имел свое влияние, а пандемия еще не закончилась,
– заявил он.
Он также предположил, что количество инфекций снова возрастет в канун Рождества и Нового года. Предполагает, что в лучшем случае, страна вернется к нормальной жизни летом, но к этому времени еще 6 месяцев, поэтому нужно подготовиться, предупредил Курц.
Глава правительства также обратился к населению с призывом свести социальные контакты к минимуму.
Локдаун в Австрии: что известно
- Жесткий карантин действовал в Австрии с 3 ноября.
- Тогда же на всей территории страны ввели комендантский час с 8 вечера до 6 утра, но с исключениями.
- Запретили проводить любые спортивные или культурные мероприятия; кафе и рестораны могли продавать еду только на вынос; отели принимали только тех людей, которые ехали в командировку; старшая школа и университеты перешли на дистанционное обучение.
Поделиться новостью