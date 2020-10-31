Примерно 50 молодых людей турецкого происхождения вечером 29 октября ворвались в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене. Там они разгромили скамейки и другое имущество, а затем скрылись от полиции.

Полсотни мужчин напали на церковь близ Вены, устроили там дебош и убежали. Об инциденте 30 октября рассказал австрийское издание Kurier .

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Действия нападавших попали на видео, личности 10 человек уже установили. Правоохранители считают, что атаку организовали радикально настроенные исламисты турецкого происхождения. Они уже несколько месяцев привлекали внимание полиции.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил, что страна будет бороться против радикального исламизма: "Мы не проявим здесь ложной терпимости".

Атака на церковь в Вене произошла, заметим, на фоне:

Нападений исламистов во Франции (в Ницце , Лионе , Авиньоне и Париже 29 и 30 октября),

В Саудовской Аравии (атаковали консульство Франции),

И заявлений президента Турции Эрдогана об исламофобии (мол, Европа приближает свой конец из-за нее).