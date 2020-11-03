Полиция Австрии задержала 14 человек, которых подозревают в теракте в Вене. Все они входили в окружение террориста, сейчас их допрашивают.

Австрийские правоохранители продолжают поиски причастных к террористическому акту в Вене 2 ноября, сообщает Kronen Zeitung.

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Министр внутренних дел Карл Нехаммер заявил, что полиция задержала 14 человек, которых подозревают в теракте. Известно, что они из окружения террориста Куйтима Фейзулая.

Сейчас их допрашивают. Кроме того, в Вене и Нижней Австрии правоохранители провели 18 обысков домов.

Нехаммер также подтвердил информацию о том, что Куйтим Фейзулай, которого застрелила полиция, в декабре 2019 года досрочно вышел на свободу по делу о терроризме. Тогда его арестовали при попытке выехать в Сирию для участия в боевых действиях.

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