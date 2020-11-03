По делу о теракте в Вене задержали уже 14 человек: что о них известно
Полиция Австрии задержала 14 человек, которых подозревают в теракте в Вене. Все они входили в окружение террориста, сейчас их допрашивают.
Австрийские правоохранители продолжают поиски причастных к террористическому акту в Вене 2 ноября, сообщает Kronen Zeitung.
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Министр внутренних дел Карл Нехаммер заявил, что полиция задержала 14 человек, которых подозревают в теракте. Известно, что они из окружения террориста Куйтима Фейзулая.
Сейчас их допрашивают. Кроме того, в Вене и Нижней Австрии правоохранители провели 18 обысков домов.
Нехаммер также подтвердил информацию о том, что Куйтим Фейзулай, которого застрелила полиция, в декабре 2019 года досрочно вышел на свободу по делу о терроризме. Тогда его арестовали при попытке выехать в Сирию для участия в боевых действиях.
Теракты в Вене: последние данные
- Примерно в 20:00 2 ноября по местному времени в Вене началась стрельба. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, открыли хаотичный огонь по людям, которые сидели за столиками в уличных кафе и ресторанах. Стреляли нападавшие и в прохожих.
- Известно о 5 жертвах, по меньшей мере 22 человека получили ранения.
- Правоохранители застрелили злоумышленника. У него был автомат и пояс смертника, который оказался муляжом.
- Австрийский канцлер Себастьян Курц назвал инцидент терактом. Трагедия произошла перед началом локдауна в Австрии из-за эпидемии коронавируса.
- О своей причастности к нападениям уже заявили джихадисты.
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