Венский суд 4 декабря приговорил к 8 годам заключения бывшего министра финансов Австрии Карл-Хайнца Грассера. Экс-чиновника признали виновным в превышении власти и получении "откатов" при приватизации государственного жилья.

Коррупционное дело бывшего австрийского чиновника стало самым громким в стране за весь послевоенный период. Об этом сообщает Politico.

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Детали дела

Приближенный к экс-министру другой подозреваемый признался в передаче инсайдерской информации, которая позволила частному консорциуму купить 60 тысяч квартир, которые принадлежали государству.

Общая сумма недвижимости составляла 961 миллион евро, что было только на один миллион евро больше, чем предложил другой участник торгов. Через 3 года стоимость приобретенного у государства жилья оценили в большую в 2 раза сумму,

– говорится в статье издания.

Согласно информации следствия, Карл-Хайнц Грассер знал о сделке. Приближенные к нему люди, которые также относятся к уголовному делу, получили неправомерное вознаграждение общей суммой 9,6 миллиона евро.

Судья Марион Гогенекер во время судебного заседания заявил, что только Грассер мог передать информацию компании, которая выиграла тендер. В обвинительном заключении говорится о том, что следователи связывают с полученной взяткой найденные на счетах экс-министра в банке Австрии полмиллиона евро.

Что известно о Грассере