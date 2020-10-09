Австрия предлагает провести на своей территории переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц на своей странице в твиттере. Он провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Армянский премьер одобрительно отнесся к предложению. Курц также выразил надежду на мирное урегулирование.

Я подтвердил наше предложение провести следующий раунд переговоров между 2 сторонами. Австрия всегда была местом для диалога, и мы будем продолжать содействовать деэскалации и прямым переговорам,

– написал глава австрийского правительства.

Россия также не стоит в стороне

В то же время президент России Владимир Путин пригласил в Москву министров иностранных дел обеих сторон конфликта. Глава Кремля также провел телефонный разговор с лидерами государств и призвал прекратить боевые действия учитывая гуманитарную ситуацию – для обмена телами погибших и пленными.

"Прорабатываются различные схемы действия, среди которых мы предложили предоставить московский площадку для организации встречи глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана с участием минской группы ОБСЕ. Мы ведем переговоры по сроку начала переговоров в этом формате", – сказала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Справка. Очередная эскалация в Нагорном Карабахе началась 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в провокациях, объявили мобилизацию и перешли к полномасштабным боевым действиям.

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