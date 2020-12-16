Австрия усиливает ограничения на въезд: какие правила для украинцев
Власть Австрии решила ужесточить ограничения на въезд в страну для граждан тех стран, где зафиксировали высокий уровень распространения коронавируса. Новые ограничения должны вступить в силу уже с 19 декабря.
Ограничения на въезд Австрию касаются и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Австрии.
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Заметим, что усиление карантина не касается граждан, которые будут прибывать из 10 стран: Австралия, Финляндия, Ирландия, Исландия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Уругвай и Ватикан.
Какие правила въезда для украинцев
- При въезде в страну необходимо пройти 10-дневный карантин. Он обязателен, даже если у человека отрицательный тест на коронавирус.
- 10-дневный карантин может быть отменен досрочно. Для этого нужно пройти тест за свой счет, но не ранее, чем через 5 дней самоизоляции.
Кроме того, правительство Дании приняло решение усилить карантинные ограничения по всей территории страны. Новые меры вступят в силу с 16 декабря. Главной рекомендацией для всех жителей Дании остается максимально возможное пребывание дома и минимизация контактов. Отметим, что в настоящее время ограничения действуют в 69 из 98 муниципалитетов Дании.
Что известно о коронавирусе в Австрии?С начала пандемии в стране зафиксировали 327 679 случаев заражения COVID-19. Из них 287 750 человек уже выздоровели, в то же время 4 648 больных, к сожалению, умерли. Сейчас ситуация с COVID-19 в Австрии остается контролируемой. Власть вводит массовое тестирование населения, а количество новых больных ежедневно уменьшается.
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