Власть Австрии решила ужесточить ограничения на въезд в страну для граждан тех стран, где зафиксировали высокий уровень распространения коронавируса. Новые ограничения должны вступить в силу уже с 19 декабря.

Ограничения на въезд Австрию касаются и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Австрии.

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Заметим, что усиление карантина не касается граждан, которые будут прибывать из 10 стран: Австралия, Финляндия, Ирландия, Исландия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Уругвай и Ватикан.

Какие правила въезда для украинцев

При въезде в страну необходимо пройти 10-дневный карантин . Он обязателен, даже если у человека отрицательный тест на коронавирус.

. Он обязателен, даже если у человека 10-дневный карантин может быть отменен досрочно. Для этого нужно пройти тест за свой счет, но не ранее, чем через 5 дней самоизоляции.

Обратите внимание! Те, кто будет прибывать в Австрию после 19 декабря, будут подписывать соответствующий формуляр о карантине, который рекомендуется заблаговременно распечатать (с сайта Минздрава) и заполнить.

Кроме того, правительство Дании приняло решение усилить карантинные ограничения по всей территории страны. Новые меры вступят в силу с 16 декабря. Главной рекомендацией для всех жителей Дании остается максимально возможное пребывание дома и минимизация контактов. Отметим, что в настоящее время ограничения действуют в 69 из 98 муниципалитетов Дании.