Комендантский час и дистанционное обучение: Австрия вводит жестокий карантин
Австрия введет жесткий карантин для сдерживания COVID-19. Он начнет действовать 3 ноября и продлится до 30 ноября 2020 года.
Канцлер Австрии Себастьян Курц пояснил, что ограничительные меры необходимы для того, чтобы за последнюю неделю в стране не произошел молниеносный рост количества новых больных. Об этом сообщает The Local.
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Какие внедрят ограничения
С 3 ноября 2020 года на всей территории страны введут комендантский час с 8 вечера до 6 утра, но с исключениями.
Люди смогут ехать на работу, выходить для ухода за близкими или размять ноги. Но посещать других людей в эти часы запрещено,
– отметил Курц.
Также введут такие карантинные ограничения:
- запретят проводить любые спортивные или культурные мероприятия;
- кафе и рестораны смогут продавать еду только с собой;
- отелям разрешат принимать только тех людей, которые едут в командировки;
- магазины смогут продолжить работу, однако отменят все рождественские ярмарки;
- детсады, младшая и средняя школа продолжат обучение в классах. Однако старшая школа и университеты перейдут на дистанционное обучение.
Главная причина роста количества больных
По словам канцлера, главной причиной стремительного роста количества заражений являются встречи дома у родственников и друзей.
Поэтому компаниям советуют максимально перевести людей на дистанционную работу.
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