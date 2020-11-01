Австрия введет жесткий карантин для сдерживания COVID-19. Он начнет действовать 3 ноября и продлится до 30 ноября 2020 года.

Канцлер Австрии Себастьян Курц пояснил, что ограничительные меры необходимы для того, чтобы за последнюю неделю в стране не произошел молниеносный рост количества новых больных. Об этом сообщает The Local.

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Какие внедрят ограничения

С 3 ноября 2020 года на всей территории страны введут комендантский час с 8 вечера до 6 утра, но с исключениями.

Люди смогут ехать на работу, выходить для ухода за близкими или размять ноги. Но посещать других людей в эти часы запрещено,

– отметил Курц.

Заметим. Прирост заражений COVID-19 в Австрии 30 – 31 октября 2020 года превышал 5 тысяч: 5627 и 5439 случаев. Население страны – примерно 8,8 миллиона человек.

Также введут такие карантинные ограничения:

запретят проводить любые спортивные или культурные мероприятия;

кафе и рестораны смогут продавать еду только с собой;

отелям разрешат принимать только тех людей, которые едут в командировки;

магазины смогут продолжить работу, однако отменят все рождественские ярмарки;

детсады, младшая и средняя школа продолжат обучение в классах. Однако старшая школа и университеты перейдут на дистанционное обучение.

Главная причина роста количества больных

По словам канцлера, главной причиной стремительного роста количества заражений являются встречи дома у родственников и друзей.

Поэтому компаниям советуют максимально перевести людей на дистанционную работу.

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