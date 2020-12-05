Австрийцам, которые строили театр в оккупированном Крыму, запретят въезд в Украину
Прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au. Все потому, что архитекторы участвовали в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе.
Украина запустила процесс санкций против бюро. Об этом сообщил спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев в фейсбуке.
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Руководству бюро хотят запретить въезд в Украину. Дипломат отметил, что теперь с именем архитекторов будет связано "позорное пособничество оккупантам в совершении международного преступления".
Руководитель Вольф Прикс еще долго не избавится клейма "карманного архитектора Кремля",
– отметил Макеев.
Кроме того, дипломат призвал иностранный и украинский бизнес отказаться от работы с Coop Himmelb(l)au.
Что этому предшествовало
- Ранее австрийское архитектурное бюро Coop Himmelblau приняло участие в проектах президента России Владимира Путина в Крыму.
- Архитекторы строили в оккупированном Севастополе оперный театр.
- К слову, строительство театра Кремль затеял еще в 2019 году.
- В начале 2020 года Украина пыталась убедить бюро не портить свою репутацию. Однако те отказались.
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