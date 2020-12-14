В столице Австрии с 4 по 13 декабря проходило массовое тестирование на COVID-19. В этот период в тестировании приняли участие 235 тысяч человек. Однако власти страны ожидали значительно большее количество желающих.

Так, явка составила лишь 13,5%. Большинство австрийцев просто проигнорировали эксперимент с массовым тестированием. Об этом сообщает "Укринформ".

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По предварительным данным, бессимптомное течение COVID-19 обнаружили у 591 жителя города (0,25% от протестированных), еще почти у 200 человек результат проверяется.

Что известно о массовом тестировании в Австрии

На базе трех крупных выставочных объектов – Stadthalle, Marxhalle и Messe Wien – создали 300 тестовых линий, которые работали с 8:00 до 18:00. Их мощностей хватило бы, чтобы проверить на коронавирус ежедневно до 150 тысяч человек.

Обратите внимание! Участие в тестировании было бесплатным и добровольным.

Врачи проводили скоростное тестирование на COVID-19, а результаты можно было получить уже через 10 – 15 минут. В случае положительного результата сразу на месте проводился более точный ПЦР-тест для подтверждения заболевания.

Чтобы избежать скопления людей в тестовых центрах нужно было предварительно зарегистрироваться на специально созданном правительственном сайте и выбрать свободное, удобное для себя время. Однако, учитывая низкую явку, впоследствии было разрешено приходить тестироваться в выставочный центр Messe Wien и без предварительной регистрации.

Ожидания власти

Городская власть исходила из того, что участие в массовом тестировании примет примерно 60% населения Вены. То есть 1,2 миллиона человек, однако в течение 10 дней в тестовые центры пришли только 234 889 человек.

Низкую явку представители городской власти Вены объясняют двумя причинами:

накануне многие жители города уже протестировались на коронавирус (только за ноябрь – 200 тысяч ПЦР-тестов)

нежеланием людей рисковать и отправляться на домашний карантин в случае положительного результата.

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Ранее австрийские власти заявили, что рассматривают массовое тестирование населения как своеобразную альтернативу локдауну, ведь оно позволяет выявить инфицированных коронавирусом, которые бессимптомно разносят инфекцию, и локализовать заражение.