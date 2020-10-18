Автомобиль нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского забрал эвакуатор. Дело в том, что парламентарий неправильно припарковался в Десятинном переулке.

Сообщение и фото с элитной машиной "слуги" появился на фейсбук-странице Сергея Наумовича. Пользователь отметился шуткой в стиле Дубинского в его же сторону.

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Мама любит скорость, а эвакуатор любит автомобили,

– написал он.

В соцсети уточнили, что иномарку Дубинского забрали именно из Десятинного переулка.



Автомобиль Дубинского на эвакуаторе / Фото из соцсетей

Сам Дубинский уже успел прокомментировать инцидент "Стране". Он подтвердил то, что его авто забрали и добавил, что не имеет претензий.

"А я без претензий. Поставил машину в неположенном месте, ее эвакуировали. Оно неприятно, но стимулирует соблюдать правила дорожного движения. Никаких проблем нет. Забрали одну – пересел в другую, одну из шести, которые так любит считать "коллективная бигусятина". А вообще, паркуйтесь по правилам, будьте здоровы и счастливы", – в присущей ему манере заявил Дубинский.

Тем временем в соцсетях страницу Дубинского начали тегать и спрашивать, действительно ли его авто забрал эвакуатор. Чтобы поставить точку в этой истории скандальный "слуга" обнародовал в телеграмме такой скриншот:

Дубинский и его автомобили и "мама, которая любит скорость": кратко