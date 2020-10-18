"Мама любит скорость, а эвакуаторы – автомобили": авто Дубинского эвакуировали в Киеве
Автомобиль нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского забрал эвакуатор. Дело в том, что парламентарий неправильно припарковался в Десятинном переулке.
Сообщение и фото с элитной машиной "слуги" появился на фейсбук-странице Сергея Наумовича. Пользователь отметился шуткой в стиле Дубинского в его же сторону.
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Мама любит скорость, а эвакуатор любит автомобили,
– написал он.
В соцсети уточнили, что иномарку Дубинского забрали именно из Десятинного переулка.
Автомобиль Дубинского на эвакуаторе / Фото из соцсетей
Сам Дубинский уже успел прокомментировать инцидент "Стране". Он подтвердил то, что его авто забрали и добавил, что не имеет претензий.
"А я без претензий. Поставил машину в неположенном месте, ее эвакуировали. Оно неприятно, но стимулирует соблюдать правила дорожного движения. Никаких проблем нет. Забрали одну – пересел в другую, одну из шести, которые так любит считать "коллективная бигусятина". А вообще, паркуйтесь по правилам, будьте здоровы и счастливы", – в присущей ему манере заявил Дубинский.
Тем временем в соцсетях страницу Дубинского начали тегать и спрашивать, действительно ли его авто забрал эвакуатор. Чтобы поставить точку в этой истории скандальный "слуга" обнародовал в телеграмме такой скриншот:
Дубинский и его автомобили и "мама, которая любит скорость": кратко
- В ноябре 2019 года журналисты-расследователи программы "Наші гроші" узнали, что нардепу от "Слуги народа" Александру Дубинскому и его матери принадлежит 17 автомобилей, среди которых – Maserati и коллекция Mercedes, а также 24 квартиры, два дома, 70 соток земли.
- На вопрос о том, откуда у него столько автомобилей и недвижимости (на сумму в почти 2,5 миллиона долларов), Дубинский лишь отшучивался и даже пришел в Раду в футболке, на которой красовалась ответ: "Мама любит скорость".