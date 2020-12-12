В американском Нью-Йорке в районе Манхэттен машина въехала в толпу протестующих. В результате травмы получили по меньшей мере 6 человек (некоторые СМИ пишут о 7). Инцидент произошел примерно в 4 дня 11 декабря при местному времени (23:00 по Киеву).

Автомобиль въехал в толпу митингующих в Нью-Йорке: детали

Известно, что за рулем находилась женщина. Об этом со ссылкой на полицию сообщает The New York Times.

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Также в сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как митингующие окружили авто и начали стучать по стеклу и капоту. Женщина-водитель в свою очередь запаниковала и машина двинулась с места.

В результате автомобиль разбросал митингующих на землю, потом проскочил через перекресток, ударив еще больше пешеходов. Заметим, что некоторые из пострадавших были на велосипедах.

Авто въехали в митингующих в Манхэттене, Нью-Йорк: смотрите видео (Внимание! Кадры – не для слабонервных! 18+)

Правоохранители говорят, что людей, которых сбила машина, госпитализировали. К счастью, никто из них не получил серьезные травмы.

Водитель и его пассажир остались на месте ДТП. Их допросила полиция. Кроме того, виновницу ДТП задержали. Однако, неизвестно, предъявлено ли ей обвинение. Правда, по словам полицейских, мотивы женщины неясны.

На еще одном видео, размещенном в сети, видно, как полиция задерживает рыжеволосую женщину в спортивном костюме. В это время митингующие кричат ​​на нее с тротуара. Можно предположить, что это там сама водитель машины. Хотя в сети сообщают, что полиция также задержала одного из митингующих.

Смотрите видео, как полиция задерживает рыжеволосую женщину

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Что это был за митинг

Американские ресурсы сообщают, что автомобиль врезался в толпу участников демонстрации, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси.

В акции принимали участие от 40 до 50 человек.