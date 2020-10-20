FlixBus – крупнейший оператор автобусных перевозок – объявил об открытии 3 новых международных линий из Украины в Польшу и Чехию. На карту маршрутов добавили 3 областных центра – Черновцы, Ивано-Франковск и Луцк.

Все новые линии будут отправляться 2 раза в неделю, начиная с 4 ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-релизе компании FlixBus.

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В первые 2 недели поездок билеты можно купить со скидкой.

Сегодня FlixBus в Украине выходит на новый уровень. Мы наконец запускаем здесь новые зеленые линии согласно полным стандартам FlixBus, особенно для нас было важно соединить брендированными автобусами Киев и Варшаву,

– сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

По его словам, FlixBus теперь доступен в 12 украинских областях: "Мы расширяемся во времена, когда всем туристическим бизнесам приходится нелегко, но спрос на поездки между Украиной и Польшей существует даже сейчас, когда путешествовать могут в основном трудовые мигранты".

Новые маршруты линий

Полный маршрут линии CUA025: Львов – Краков – Катовице – Богумин – Острава.

Линии № 3222 Киев – Варшава – Щецин и № 3241 Черновцы – Варшава будут с полными стандартами и фирменными зелеными автобусами FlixBus. Маршруты этих линий следующие:

№ 3222: Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава – Лодзь – Познань – Гожув-Велькопольский – Щецин.

№ 3241: Черновцы – Коломыя – Ивано-Франковск – Львов – Люблин – Варшава.

Базовые стандарты

"На всех линиях FlixBus применяются повышенные стандарты безопасности и гигиены. После каждой поездки проводится профессиональная дезинфекция автобусов", – говорилось в сообщении.

Автобусы 3 новых линий будут отвечать базовым стандартам FlixBus:

► туалет в автобусе;

► розетки;

► удобные сиденья с увеличенным пространством для ног;

► бесплатный Wi-Fi на борту;

► кондиционеры;

► специальное обучение водителей от FlixBus.

Во время поездки пассажиры обязаны носить маску, закрывая нос и рот. Компания также напомнила своим клиентам о необходимости внимательно проверять правила въезда в страну перед планированием поездки.