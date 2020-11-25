Автофиксация нарушений ПДД работает 5 месяцев: какие результаты
Уже 5 месяцев в Украине работает система автофиксации нарушений правил дорожного движения. С тех пор количество постановлений снизилось почти на 30%.
Есть четкая тенденция к уменьшению нарушений скоростного режима. Об этом заявил глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.
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За 5 месяцев работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД количество постановлений о превышении скорости снизилось почти на 30%,
– отметил Аваков.
И добавил, что система действительно работает и дает результаты.
Глава МВД также отметил, что до конца 2020 года подготовят и установят еще 220 камер. А в течение 2021 года – дополнительные 300 камер.
Система фиксации нарушений ПДД: результаты и планы на будущее
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