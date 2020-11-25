Уже 5 месяцев в Украине работает система автофиксации нарушений правил дорожного движения. С тех пор количество постановлений снизилось почти на 30%.

Есть четкая тенденция к уменьшению нарушений скоростного режима. Об этом заявил глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

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За 5 месяцев работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД количество постановлений о превышении скорости снизилось почти на 30%,

– отметил Аваков.

И добавил, что система действительно работает и дает результаты.

Глава МВД также отметил, что до конца 2020 года подготовят и установят еще 220 камер. А в течение 2021 года – дополнительные 300 камер.

Справка. Сейчас в Украине установили 45 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Система заработала 1 июня 2020 года. А с 19 ноября за нарушение начали штрафовать и машины на иностранной регистрации.

Система фиксации нарушений ПДД: результаты и планы на будущее