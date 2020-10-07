Украинские сети АЗС продолжают поднимать цены на автогаз. 7 октября его средняя цена на украинских АЗС составила 12,13 гривны за литр,

Она выросла от 5 до 10 копеек, сообщает Enkorr, ссылаясь на "Консалтинговую группу А-95".

В сентябре В Украине существенно подешевел бензин: где и на сколько

Цены в сети WOG

WOG в среднем повысила цены на 4 копейки за литр. Поэтому теперь стоимость автогаза на АЗС этой сети достигает 12,85 гривны.

Это произошло, в частности, из-за поднятия цен в Донецкой и Днепропетровской областях на 40 и 50 копеек. В этих регионах литр автогаза можно приобрести за 12,88 и 12,89 гривны соответственно.

Цены в сети ОККО

ОККО в среднем повысила цены на 10 копеек за литр. Стоимость автогаза там теперь достигает 12,97 гривны.

В Закарпатской и Черниговской областях сеть подняла цены на 40 копеек за литр – до 12,79 и 12,89 гривны соответственно.

В других регионах Украины автогаз на АЗС сети ОККО подорожал на 10-20 копеек.

Цены в сетях Shell и SUN OIL

Сеть автозаправок Shell в среднем подняла стоимость автогаза на 5 копеек за литр – до 12,32 гривны.

Зато на украинских АЗС SUN OIL стоимость автогаза теперь достигает 12,12 гривны за литр – она выросла на 3 копейки.



Цена на автогаз в Украине 7 октября / Скриншот с сайта enkorr.ua