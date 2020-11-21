Автомарш "Майдан – Феофания" стартовал в Киеве: онлайн-трансляция
В День Достоинства и Свободы, 21 ноября, в Киеве проводят автомарш. Участники акции отправились в больницу "Феофания", где от коронавируса лечится президент Владимир Зеленский. Главе государства организаторы хотят передать ряд требований.
Акция стартовала с Европейской площади
Так, несколько десятков автомобилей приехали в "Феофанию". Об этом информирует 24 канал.
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Протестующие вдоль дороги. К слову, колонну сопровождала полиция. Возле "Феофании" также подстерегают правоохранители.
Организатором акции выступает Движение Сопротивления Капитуляции. На акцию пригласили всех желающих с транспортными средствами и без. Также призвали брать с собой шины и куски асфальта, которые и повезут в медучреждение, где находится глава государства.
Смотрите онлайн-трансляцию с автопробега:
Машины направляются в "Феофанию" / Фото 24 канала
Автопробег в "Феофанию" / Фото 24 канала
Машины едут в больницу, где лечится Зеленский / Фото 24 канала
Еще до начала акции полиция уже дежурила возле "Феофании". По информации телеграм-канала PavlovskyNews, в лесу неподалеку тоже есть правоохранители. Вокруг медучреждения стоят автобусы полиции.
Полиция возле "Феофании" / Фото PavlovskyNews
Полицейские автобусы возле Феофании / Фото PavlovskyNews
Неизвестные караулят возле "Феофании" / Фото PavlovskyNews
Начало автопробега / Фото Анны Брыковой, 24 канал:
Какие требования планируют выдвинуть Владимиру Зеленскому:
- Вернуть полномочия НАПК и НАБУ.
- Ликвидировать Окружной админсуд города Киева и завершить судебную реформу.
- Реформировать СБУ.
- Отозвать президентский законопроект о перезапуске КСУ и внести в Верховную Раду проект, которым предусмотрен прозрачный механизм формирования состава КСУ.
- Отозвать законопроект "о народовластии – через всеукраинский референдум".
- Наказать организаторов президентского "опроса".
- Уволить руководителей всех правоохранительных органов, причастных к репрессиям.
- Прекратить политически мотивированные уголовные преследования.
- Немедленно освободить из-под стражи Андрея Антоненко.
- Отозвать "План действий" украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и отказаться от обсуждения 31 марта, как дату проведения выборов на оккупированных территориях.
- Принять законопроекты о деоккупационных мерах и борьбе с коллаборантами.
- Освободить Андрея Ермака, Руслана Демченко, Леонида Кравчука, Олега Татарова.
- Отправить в отставку полный состав правительства.
- Начать уголовное расследование незаконного перераспределения и коррупционного использования средств антискользящего фонда.
- Прекратить уничтожение малого и среднего бизнеса и лишить олигархов монопольного влияния на украинскую экономику.
Что известно о лечении Зеленского в "Феофании"?
9 ноября Зеленский сообщил, что инфицировался коронавирусом. 2 ноября Зеленского госпитализировали в клинику "Феофания". Из больницы глава государства несколько раз записывал видеообращение. По словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, президент чувствует себя значительно лучше.
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