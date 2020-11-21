В День Достоинства и Свободы, 21 ноября, в Киеве проводят автомарш. Участники акции отправились в больницу "Феофания", где от коронавируса лечится президент Владимир Зеленский. Главе государства организаторы хотят передать ряд требований.

Акция стартовала с Европейской площади

Так, несколько десятков автомобилей приехали в "Феофанию". Об этом информирует 24 канал.

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Протестующие вдоль дороги. К слову, колонну сопровождала полиция. Возле "Феофании" также подстерегают правоохранители.

Организатором акции выступает Движение Сопротивления Капитуляции. На акцию пригласили всех желающих с транспортными средствами и без. Также призвали брать с собой шины и куски асфальта, которые и повезут в медучреждение, где находится глава государства.

Смотрите онлайн-трансляцию с автопробега:



Машины направляются в "Феофанию" / Фото 24 канала



Автопробег в "Феофанию" / Фото 24 канала



Машины едут в больницу, где лечится Зеленский / Фото 24 канала

Еще до начала акции полиция уже дежурила возле "Феофании". По информации телеграм-канала PavlovskyNews, в лесу неподалеку тоже есть правоохранители. Вокруг медучреждения стоят автобусы полиции.



Полиция возле "Феофании" / Фото PavlovskyNews



Полицейские автобусы возле Феофании / Фото PavlovskyNews



Неизвестные караулят возле "Феофании" / Фото PavlovskyNews

Начало автопробега / Фото Анны Брыковой, 24 канал:

Какие требования планируют выдвинуть Владимиру Зеленскому:

Вернуть полномочия НАПК и НАБУ.

Ликвидировать Окружной админсуд города Киева и завершить судебную реформу.

Реформировать СБУ.

Отозвать президентский законопроект о перезапуске КСУ и внести в Верховную Раду проект, которым предусмотрен прозрачный механизм формирования состава КСУ.

Отозвать законопроект "о народовластии – через всеукраинский референдум".

Наказать организаторов президентского "опроса".

Уволить руководителей всех правоохранительных органов, причастных к репрессиям.

Прекратить политически мотивированные уголовные преследования.

Немедленно освободить из-под стражи Андрея Антоненко.

Отозвать "План действий" украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и отказаться от обсуждения 31 марта, как дату проведения выборов на оккупированных территориях.

Принять законопроекты о деоккупационных мерах и борьбе с коллаборантами.

Освободить Андрея Ермака, Руслана Демченко, Леонида Кравчука, Олега Татарова.

Отправить в отставку полный состав правительства.

Начать уголовное расследование незаконного перераспределения и коррупционного использования средств антискользящего фонда.

Прекратить уничтожение малого и среднего бизнеса и лишить олигархов монопольного влияния на украинскую экономику.

Обратите внимание! Организаторы акции призвали провести аналогичные мероприятия в других городах. Требования призвали передавать в облгосадминистрации.