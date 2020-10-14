Автомобиль правозащитницы сожгли на Луганщине: фото
На Луганщине 13 октября неизвестные уничтожили автомобиль правозащитницы и директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой. Сейчас она находится на лечении в другом регионе.
Инцидент произошел в городе Лисичанске. Об этом написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке.
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В автомобиле разбито лобовое стекло, порезана резина всех четырех колес, перерезаны провода внутри салона и похищены государственные автомобильные номера и сбиты боковые зеркала,
– рассказала Денисова.
Фото автомобиля / Фото Людмилы Денисовой
Фото автомобиля / Фото Людмилы Денисовой
Фото из салона автомобиля / Фото Людмилы Денисовой
Что говорит сама Ястребова
Активистка рассказала, что неоднократно получала угрозы от незнакомцев. Ей звонили с неизвестных номеров.
Что говорит Денисова
Правозащитница отметила, что за последний год это первый вопиющий случай проявления агрессии в адрес правозащитника на Луганщине. Она обратилась к правоохранителям с просьбой принять необходимые меры, чтобы раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности. Денисова также просит МВД Украины на постоянной основе контролировать расследование.