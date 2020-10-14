На Луганщине 13 октября неизвестные уничтожили автомобиль правозащитницы и директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой. Сейчас она находится на лечении в другом регионе.

Инцидент произошел в городе Лисичанске. Об этом написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке.

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В автомобиле разбито лобовое стекло, порезана резина всех четырех колес, перерезаны провода внутри салона и похищены государственные автомобильные номера и сбиты боковые зеркала,

– рассказала Денисова.



Фото автомобиля / Фото Людмилы Денисовой



Фото автомобиля / Фото Людмилы Денисовой



Фото из салона автомобиля / Фото Людмилы Денисовой

Что говорит сама Ястребова

Активистка рассказала, что неоднократно получала угрозы от незнакомцев. Ей звонили с неизвестных номеров.

Что говорит Денисова

Правозащитница отметила, что за последний год это первый вопиющий случай проявления агрессии в адрес правозащитника на Луганщине. Она обратилась к правоохранителям с просьбой принять необходимые меры, чтобы раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности. Денисова также просит МВД Украины на постоянной основе контролировать расследование.

Обратите внимание! Вера Ястребова – украинская правозащитница, освещающая проблемы на оккупированных территориях Донбасса. В частности, с COVID-19 и протестами шахтеров.