В селе Станиславчик Винницкой области 9 октября около 13:30 BMW протаранила забор и влетела в хозяйственное здание. Два человека погибли на месте.

Что известно о ДТП

Водитель за рулем авто не справился с управлением. Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области. Машина врезалась в хозяйственное здание жителя села.

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Поскольку BMW полностью протаранила стену, сооружение рухнуло. Автомобиль тоже получил сильные повреждения.

Что известно о пострадавших

В результате 35-летний водитель автомобиля и его 23-летний пассажир, житель соседнего села, погибли на месте. Еще один пассажир травмировался, его забрали в районную больницу.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии, уголовное производство уже открыли. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения.



Разбитая BMW / Фото полиции Винницкой области

Примерное место, где произошло ДТП: