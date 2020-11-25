В Берлине 25 ноября автомобиль врезался в ворота офиса канцлера Германии Ангелы Меркель. Мужчину, который был за рулем, задержали.

О пострадавших пока информации нет

На машине были надписи "Вы – чертовы убийцы детей и стариков". Об этом сообщает DW.

Читайте также "Обойдется без свиных рулек": в Германии паб внес в черный список Ангелу Меркель

Также на автомобиле написали белой краской "Остановите политику глобализации".

Мужчину, который был в машине, задержали

Инцидент произошел во время важной видеоконференции канцлера Меркель с руководителями федеральных земель о продлении карантинных мер в стране. Сообщений о пострадавших в результате наезда пока нет.

Мужчину, который был в машине, задержали. Полиция осматривает транспортное средство.

По информации СМИ, вероятно, что это была акция антиглобалистов. Также не исключают того, что таким образом мужчина выразил протест против жестких карантинных ограничений.

# SON DAKİKA Bir kişi Bakanlar kurulu devam ederken #Almanya Başbakanlığa girmek istedi #Merkel pic.twitter.com/oNPFCcu5oc — İlhan Atasoy (@ilhan_atasoy) November 25, 2020

Ein Kfz ist in das Tor des Bundeskanzleramtes gefahren. @Kopfzeiler und @caro_lix aus unserem @DLF-Hauptstadtstudio sind vor Ort. pic.twitter.com/H9JXOera1x — Dlf Hauptstadtstudio (@Dlf_Berlin) November 25, 2020

Немцы активно протестуют против карантина

Отметим, что в Германии часто проходят акции против жестких карантинных ограничений. Так, 18 ноября в Берлине многочисленную демонстрацию правоохранителям пришлось разгонять с помощью водометов. Силовики задержали сразу 365 человек. В столкновениях пострадали как митингующие, так и полицейские.