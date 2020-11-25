Автомобиль врезался в ворота офиса Ангелы Меркель: видео, фото
В Берлине 25 ноября автомобиль врезался в ворота офиса канцлера Германии Ангелы Меркель. Мужчину, который был за рулем, задержали.
О пострадавших пока информации нет
На машине были надписи "Вы – чертовы убийцы детей и стариков". Об этом сообщает DW.
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Также на автомобиле написали белой краской "Остановите политику глобализации".
Мужчину, который был в машине, задержали
Инцидент произошел во время важной видеоконференции канцлера Меркель с руководителями федеральных земель о продлении карантинных мер в стране. Сообщений о пострадавших в результате наезда пока нет.
Мужчину, который был в машине, задержали. Полиция осматривает транспортное средство.
Немцы активно протестуют против карантина
Отметим, что в Германии часто проходят акции против жестких карантинных ограничений. Так, 18 ноября в Берлине многочисленную демонстрацию правоохранителям пришлось разгонять с помощью водометов. Силовики задержали сразу 365 человек. В столкновениях пострадали как митингующие, так и полицейские.
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