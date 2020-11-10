Аппарат Верховной Рады закупил 14 автомобилей Toyota Camry стоимостью более 12 миллионов гривен. В категории "комфорт" приобрели 10 автомобилей, в категории "элеганс" – 4 машины.

Соглашение о закупке автомобилей аппарат Рады заключил с ООО "Артсити" (Харьков). Об этом говорится в сообщении "Наших денег".

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Компания "Артсити" является официальным дилером Toyota и через ООО" Финансовая компания Укр-Фин-групп " одной из ее владелиц указана россиянка Лариса Атапина.

Стоимость 1 авто в категории "комфорт" составляет 895 тысяч гривен.

Стоимость 1 авто "элеганс" – 896 тысяч гривен.

Все машины имеют:

подогрев передних сидений;

датчики парковки;

камеру заднего вида;

климат-контроль;

аудиосистему и тому подобное.

Обратите внимание! В ноябре НБУ пополнил свой автопарк 7 новыми автомобилями марки Toyota. Самая дорогая из них стоила 2,4 миллиона гривен.