Автопарк Рады пополнили новыми автомобилями: "красавицы" стоили более 12 миллионов
Аппарат Верховной Рады закупил 14 автомобилей Toyota Camry стоимостью более 12 миллионов гривен. В категории "комфорт" приобрели 10 автомобилей, в категории "элеганс" – 4 машины.
Соглашение о закупке автомобилей аппарат Рады заключил с ООО "Артсити" (Харьков). Об этом говорится в сообщении "Наших денег".
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Компания "Артсити" является официальным дилером Toyota и через ООО" Финансовая компания Укр-Фин-групп " одной из ее владелиц указана россиянка Лариса Атапина.
- Стоимость 1 авто в категории "комфорт" составляет 895 тысяч гривен.
- Стоимость 1 авто "элеганс" – 896 тысяч гривен.
Все машины имеют:
- подогрев передних сидений;
- датчики парковки;
- камеру заднего вида;
- климат-контроль;
- аудиосистему и тому подобное.
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