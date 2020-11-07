"Тупицкий – вали в Ростов": в Киеве начался автопробег к главе КСУ – фото, видео
В Киеве 7 ноября активисты устроили автопробег к дому председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого. Сотни людей собрались на стадионе "Динамо".
Активисты хотят прокатиться к Тупицкому, чтобы вручить ему приглашение в Ростов лично. Об этом пишет 24 канал.
К слову Связи с ОРДЛО и снисходительное отношение к боевикам: почему Тупицкий – угроза нацбезопасности
Организаторами мероприятия являются "Автомайдан" и Центр противодействия коррупции.
"Настало время проехаться домой к председателю КСУ Александру Тупицкому и передать приглашение в Ростов (и не только его) лично. Если нужно – подвезти его до границы", – сообщили организаторы.
В автопробеге "Тупицкий – вали в Ростов" приняли участие около 30 автомобилей. Некоторые участники прикрепили флаги к своим машинам.
Участники автопробега направляются к дому главы КСУ / Фото Оксаны Бабенковой для 24 канала
Активисты устроили автопробег к дому Тупицкого: видео
Почему люди устроили автопробег к Тупицкому
- Во время закрытого заседания 27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил статью Уголовного кодекса о декларировании. Суд признал, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является неконституционной.
- Такой иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За майбутнє".
- Впоследствии Зеленский созвал заседание СНБО и подал в Раду законопроект о роспуске судей КСУ.
- В Европарламенте не поддержали такое решение президента. Однако Зеленский подчеркнул, что это наиболее либеральный путь разрешения ситуации.
КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью