В Киеве 7 ноября активисты устроили автопробег к дому председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого. Сотни людей собрались на стадионе "Динамо".

Активисты хотят прокатиться к Тупицкому, чтобы вручить ему приглашение в Ростов лично. Об этом пишет 24 канал.

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Организаторами мероприятия являются "Автомайдан" и Центр противодействия коррупции.

"Настало время проехаться домой к председателю КСУ Александру Тупицкому и передать приглашение в Ростов (и не только его) лично. Если нужно – подвезти его до границы", – сообщили организаторы.

В автопробеге "Тупицкий – вали в Ростов" приняли участие около 30 автомобилей. Некоторые участники прикрепили флаги к своим машинам.



Участники автопробега направляются к дому главы КСУ / Фото Оксаны Бабенковой для 24 канала



Активисты устроили автопробег к дому Тупицкого: видео

Обратите внимание! Какие доходы скрывает глава КСУ Тупицкий и что регистрирует на родственников – читайте в расследовании журналистов по ссылке.

Почему люди устроили автопробег к Тупицкому

Во время закрытого заседания 27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил статью Уголовного кодекса о декларировании. Суд признал, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является неконституционной.

Такой иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За майбутнє".

Впоследствии Зеленский созвал заседание СНБО и подал в Раду законопроект о роспуске судей КСУ.

В Европарламенте не поддержали такое решение президента. Однако Зеленский подчеркнул, что это наиболее либеральный путь разрешения ситуации.

КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала