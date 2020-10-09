Ереван и Баку готовы отправить своих представителей на консультации в Москву 9 октября. Такое решение Азербайджан и Армения уже подтвердили российскому МИД.

Сейчас идет подготовка к переговорам, – МИД России

Как сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, сейчас идет активная подготовка к встрече. Об этом сообщает Интерфакс.

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8 октября во Кремле отметили, что президент России Владимир Путин пригласил в Москву на переговоры руководителей дипведомств Армении и Азербайджана. Путин призвал прекратить боевые действия из гуманитарных соображений – для обмена телами погибших и пленными.

Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении,

– говорится в заявлении Путина.

Площадка для переговоров предложила Австрия

Отметим, что ранее площадку для переговоров участников конфликта предложила Австрия. Как сообщил канцлер Курц, он даже обсудил это с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и тот согласился.