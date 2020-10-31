Баку и Ереван по результатам заседания минской группы 30 октября по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха достигли согласия не стрелять в мирные объекты и гражданское население.

Сопредседатели минской группы ОБСЕ по вопросу Нагорного Карабаха Висконти из Франции, Шофер из США и Попов из России встретились с главами МИД Армении и Азербайджана 30 октября в швейцарской Женеве. О результатах встречи речь идет в итоговом коммюнике. Обратите внимание Азербайджан судится в Европейском суде из-за Армении: что известно Армения и Азербайджан 30 октября договорились о нижеследующем: Не совершать умышленных ударов по гражданскому населению и гражданских объектах.

Активно заниматься поиском и обменом телами погибших в боях, гарантировать безопасность для этих процессов.

Передать в ОБСЕ и Красный Крест списки военнопленных – для доступа к ним и обмена в будущем.

Составить списки вопросов и замечаний относительно возможных механизмов проверки действия режима прекращения огня. Коротко о ситуации вокруг Карабаха: За Нагорный Карабах спорят больше столетия Азербайджан и Армения.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября 2020 года.

Активные бои продолжаются уже больше месяца.

Договоренности о прекращении огня заключали уже трижды, однако ни одну так и не воплотили. Все новости о конфликте Армении и Азербайджана – читайте на 24 канале. Война за Нагорный Карабах: история, причины 30-летнего конфликта и при чем здесь Россия – аналитика, видео.