Азербайджан и Армения договорились не стрелять в гражданские объекты
Баку и Ереван по результатам заседания минской группы 30 октября по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха достигли согласия не стрелять в мирные объекты и гражданское население.
Сопредседатели минской группы ОБСЕ по вопросу Нагорного Карабаха Висконти из Франции, Шофер из США и Попов из России встретились с главами МИД Армении и Азербайджана 30 октября в швейцарской Женеве. О результатах встречи речь идет в итоговом коммюнике.
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Армения и Азербайджан 30 октября договорились о нижеследующем:
- Не совершать умышленных ударов по гражданскому населению и гражданских объектах.
- Активно заниматься поиском и обменом телами погибших в боях, гарантировать безопасность для этих процессов.
- Передать в ОБСЕ и Красный Крест списки военнопленных – для доступа к ним и обмена в будущем.
- Составить списки вопросов и замечаний относительно возможных механизмов проверки действия режима прекращения огня.
Коротко о ситуации вокруг Карабаха:
- За Нагорный Карабах спорят больше столетия Азербайджан и Армения.
- Ситуация в регионе обострилась 27 сентября 2020 года.
- Активные бои продолжаются уже больше месяца.
- Договоренности о прекращении огня заключали уже трижды, однако ни одну так и не воплотили.
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