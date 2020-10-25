Азербайджан и Армения провели совместные переговоры при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Новый режим прекращения огня начнет действовать с 19 часов 26 октября по московскому времени.

С совместным заявлением о прекращении огня выступили Армения, Азербайджан и США вечером 25 октября. Об этом сообщают заблокированные в Украине российские СМИ, передает 24 канал.

Интересно Карта конфликта за Нагорный Карабах: какие территории освободил Азербайджан

Практически в это самое время обе стороны конфликта заявили о вражеских обстрелах. Азербайджан также похвастался освобождением города Губалды, который расположен прямо перед границей с Арменией.

Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен еще в течение дня заявлял о попытках договориться о прекращении огня. Впрочем, по его словам, Азербайджан сперва упорно отказывался от прекращения огня.

Предыдущая договоренность о прекращении огня должна была действовать с 19 октября. Впрочем фактически договоренности сразу же были сорваны двумя сторонами, а активные бои продолжились.

Конфликт в Нагорном Карабахе: что известно

Нагорный Карабах стал линией соприкосновения армянских и азербайджанских войск. Следовательно, регион постоянно обстреливают с 27 сентября 2020 года. На протяжении обострения Азербайджан постепенно продвигается в Нагорном Карабахе.

За это время обе стороны уже несколько раз договаривались и о перемирии, но ни одно из них не длилось и нескольких часов. Одна из сторон постоянно начинала обстрел и срывала договоренности.