Азербайджан сообщил о проведенном обмене телами погибших военных с Арменией. Стороны войны обменялись телами бойцов, погибших во время боев за город Шуша.

Сбор тел погибших военных в районе Шуши состоялся при участии так называемых российских "миротворцев". Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

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Там подчеркнули, что отдали Армении тела "нескольких" погибших военных. Впрочем, точное количество не называется. Взамен Армения отдала Азербайджану тела 6 военных.

Азербайджанское Минобороны также подчеркнуло, что такая гуманитарная акция состоялась в соответствии с мирными договоренностями по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Обмен телами погибших был одним из пунктов договора.

О чем еще договорились Азербайджан и Армения

Пожалуй, ключевым вопросом договоренностей является распределение спорных территорий, за которые десятками лет продолжалась война. Армения остается в Нагорном Карабахе, но те территории, которые вернул Азербайджан, он оставляет за собой.

Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану 3 района, расположенные между Нагорным Карабахом и территорией самой Армении. Контроль за первым из них должны вернуть уже 15 ноября. Армения оставит за собой разве что доступ к Лачинскому коридору, соединяющему Карабах с ее территориями.

Стороны также договаривались провести обмен военнопленными. Контролировать ситуацию с соблюдением договоренностей должны российские "миротворцы", которые уже перебросили в Азербайджан более 1 тысячи единиц техники.