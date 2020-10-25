Азербайджан все еще не принял предложение США по перемирию с Арменией, – Белый дом
По результатам переговоров в Соединенных Штатах к перемирию в Нагорном Карабахе готова Армения, зато Азербайджан еще не принял решения на этот счет. Белый дом подталкивает Баку согласиться на предложение прекращения огня.
Помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен заявил, что позиции Еревана и Баку по перемирию в Нагорном Карабахе отличаются, сообщает CBS.
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Весь конец этой недели мы занимаемся тем, чтобы договориться о мире между Арменией и Азербайджаном. Армения приняла предложение о прекращении огня, а Азербайджан еще нет,
– рассказал советник президента США.
По его словам, Соединенные Штаты всячески подталкивают власти Азербайджана к принятию предложения о режиме прекращения огня.
Напомним, после переговоров с представителями Армении и Азербайджана госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.