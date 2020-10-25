По результатам переговоров в Соединенных Штатах к перемирию в Нагорном Карабахе готова Армения, зато Азербайджан еще не принял решения на этот счет. Белый дом подталкивает Баку согласиться на предложение прекращения огня.

Помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен заявил, что позиции Еревана и Баку по перемирию в Нагорном Карабахе отличаются, сообщает CBS.

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Весь конец этой недели мы занимаемся тем, чтобы договориться о мире между Арменией и Азербайджаном. Армения приняла предложение о прекращении огня, а Азербайджан еще нет,

– рассказал советник президента США.

По его словам, Соединенные Штаты всячески подталкивают власти Азербайджана к принятию предложения о режиме прекращения огня.

Напомним, после переговоров с представителями Армении и Азербайджана госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Справка. Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается давно, однако обострился 27 сентября 2020 года. С тех пор были две неуспешные попытки установить перемирие. Международное сообщество призывает страны прекратить обстрелы.