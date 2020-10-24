Азербайджан готов немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе при условии, что армянская сторона прекратит огонь. Также Баку пригрозило: если Ереван еще раз начнет атаковать ракетами азербайджанские города, то получит более жесткий ответ на поле боя.

Что говорит Азербайджан о прекращении огня

О готовности прекратить огонь в войне с Арменией заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет Le Figaro. Так он ответил на вопрос о том, какие территории Баку "намерен отвоевать прежде, чем прекратит наступление".

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"Мы готовы прекратить действия хоть сегодня. Я уже заявлял это во время переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь. Именно после этого наступит время действовать дипломатам", – сказал Алиев.

Предупреждение Армении о вероятных обстрелах

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев напомнил, что накануне Алиев предупредил армянскую сторону о жестком ответе, если они начнут обстреливать азербайджанские города.

Как заявил Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, если они еще раз посмеют атаковать ракетами азербайджанские города, то получат еще более жесткий ответ на поле боя. В связи с этим мы еще раз предупреждаем руководство Армении, совершившее военные преступления,

– заметил он.

Также Гаджиев опроверг распространенную Арменией информацию об артиллерийском обстреле Азербайджаном города Ханкенди (Степанакерт). По его словам, сейчас, наоборот, со стороны представителей Еревана звучат угрозы об обстрелах азербайджанских городов.

Обратите внимание! Вооруженные силы Азербайджана 23 октября заявили, что вернули под свой контроль 13 населенных пунктов в 4 районах Нагорного Карабаха, которые были оккупированы Арменией. Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе – читайте здесь.