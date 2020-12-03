Азербайджан заявил о намерении реинтегрировать армянское население Нагорного Карабаха. Как пояснил глава МИД страны Джейхун Байрамов, в этом вопросе Азербайджан настроен решительно.

Со своей стороны Азербайджан гарантирует армянам из Карабаха все те права и свободы, которыми обладают азербайджанцы. Об этом Джейхун Байрамов сказал на 27-м заседании ОБСЕ, пишет 24 канал.

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Он добавил, что сейчас в Карабахе начинается новый, постконфликтный период. По его словам, это период реабилитации и восстановления мирного сосуществования.

Азербайджан решительно настроен на реинтеграцию армянских жителей нагорно-карабахского региона в наше политическое, социальное и экономическое пространство, гарантируя им все те права и свободы, которыми обладают все граждане Азербайджана, независимо от этнического происхождения,

– заметил Байрамов.

Обратите внимание! Ранее глава Азербайджана сообщил, что после перехода всей территории Нагорного Карабаха под контроль Баку безопасность и права проживающих на этой территории армян будут обеспечены так же как у всех других жителей Азербайджана.

Алиев неоднократно подчеркивал, что считает людей, проживающих в Нагорном Карабахе гражданами Азербайджана.

Что известно о конфликте между Арменией и Азербайджаном? 27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992 – 1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. 27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992 – 1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

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