Азербайджан готов реинтегрировать армян из Нагорного Карабаха
Азербайджан заявил о намерении реинтегрировать армянское население Нагорного Карабаха. Как пояснил глава МИД страны Джейхун Байрамов, в этом вопросе Азербайджан настроен решительно.
Со своей стороны Азербайджан гарантирует армянам из Карабаха все те права и свободы, которыми обладают азербайджанцы. Об этом Джейхун Байрамов сказал на 27-м заседании ОБСЕ, пишет 24 канал.
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Он добавил, что сейчас в Карабахе начинается новый, постконфликтный период. По его словам, это период реабилитации и восстановления мирного сосуществования.
Азербайджан решительно настроен на реинтеграцию армянских жителей нагорно-карабахского региона в наше политическое, социальное и экономическое пространство, гарантируя им все те права и свободы, которыми обладают все граждане Азербайджана, независимо от этнического происхождения,
– заметил Байрамов.
Алиев неоднократно подчеркивал, что считает людей, проживающих в Нагорном Карабахе гражданами Азербайджана.
Что известно о конфликте между Арменией и Азербайджаном?27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992 – 1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Перемирие в Карабахе: последние новости
- Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Также соглашение предусматривало размещение в регионе российских миротворцев.
- В Армении соглашение восприняли крайне негативно. Люди протестовали и требовали отставки правительства.
- Несмотря на массовые протесты, стороны конфликта выполняют условия соглашения. Так, недавно Армения покинула Кельбаджарский район и 25 ноября в него вошла армия Азербайджана.
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