Азербайджан хочет, чтобы Францию исключили из Минской группы по Карабаху: причина
Азербайджанский парламент инициировал исключение Франции из Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию в Нагорном Карабахе. Причина – ранее французский сенат призвал признать независимость так называемой "Нагорно-Карабахской республики".
На пленарном заседании 26 ноября парламент Азербайджана принял заявление в ответ на резолюцию французского сената. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.
Читайте также Лишь клочок бумаги: Азербайджан о французской поддержке признания Нагорного Карабаха
В частности, парламент требует от правительства Азербайджана обратиться к международным организациям с требованием исключить Францию из Минской группы ОБСЕ.
Также депутаты настаивают на пересмотре отношений между Баку и Парижем, ведь сомневаются в нейтральности Франции.
Во французском сенате организовали грязную политическую кампанию против Азербайджана, приняли предвзятый документ, исказили суть нагорно-карабахского конфликта,
– заявила спикер парламента Сахиба Гафарова.
Она подчеркнула, что члены сената призвали правительство Франции признать независимость сепаратистского режима. Поэтому на это должна быть ответная реакция.
Что известно о решении Сейма Франции
- Накануне 305 сенаторов верхней палаты парламента Франции проголосовали за резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха.
- В тексте резолюции сенат Франции также "осудил военную агрессию Азербайджана и требует немедленного вывода вооруженных сил страны и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций".
- Резолюцию поддержал весь французский парламент. Теперь ее должно рассмотреть правительство.
- В то же время в МИД Франции считают, что признание Нагорного Карабаха ни для кого не будет полезным.
Поделиться новостью