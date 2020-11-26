Азербайджанский парламент инициировал исключение Франции из Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию в Нагорном Карабахе. Причина – ранее французский сенат призвал признать независимость так называемой "Нагорно-Карабахской республики".

На пленарном заседании 26 ноября парламент Азербайджана принял заявление в ответ на резолюцию французского сената. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.

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В частности, парламент требует от правительства Азербайджана обратиться к международным организациям с требованием исключить Францию из Минской группы ОБСЕ.

Также депутаты настаивают на пересмотре отношений между Баку и Парижем, ведь сомневаются в нейтральности Франции.

Во французском сенате организовали грязную политическую кампанию против Азербайджана, приняли предвзятый документ, исказили суть нагорно-карабахского конфликта,

– заявила спикер парламента Сахиба Гафарова.

Она подчеркнула, что члены сената призвали правительство Франции признать независимость сепаратистского режима. Поэтому на это должна быть ответная реакция.

Что известно о решении Сейма Франции