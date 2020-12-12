Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана начали наступление в Нагорном Карабахе. Соответствующая информация появилась вечером 12 декабря.

Новое наступление Азербайджана в Карбахе: что известно

По данным армянского Минобороны, наступление началось в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд. Это юг региона. Об этом сообщает ТАСС.

К теме Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана: реакция Армении

В оборонном ведомстве подчеркнули, что армянские войска "применяют ответные действия" для отражения атаки. Какие именно – информации нет.

Азербайджан и российско-турецкий миротворческий контингент, находящиеся в зоне конфликта, пока не комментировали ситуацию.

Главное о противостоянии между Азербайджаном и Арменией по Карбаху

Конфликт между странами длится не одно десятилетие. Дело в том, что Нагорный Карабах – исторический регион в Азербайджане, населенный преимущественно армянами.

Активные боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года.

После мощного наступления в Карабахе Армения согласилась подписать соглашение о прекращении огня с Азербайджаном и Арменией. Подписание документа происходило с участием российского президента Владимира Путина.

После этого в обеих странах отменили военные положения, которые вводили во время эскалации конфликта.

В Армении подписание соглашения вызвало волну протестов, ведь шаг премьера Пашиняна восприняли как капитуляцию.

Зато в Азербайджане прошел парад победы. Пригласили на мероприятие и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция и Россия будут мониторить ситуацию по выполнению условий мирного договора в Карабахе. Российские миротворцы работают в бывшей зоне конфликта.

Обратите внимание Соглашение о Нагорном Карабахе: Азербайджан вошел в Лачинский коридор: видео

Война за Нагорный Карабах: история, причины 30-летнего конфликта и при чем здесь Россия – смотрите видео 24 канала