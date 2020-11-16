Азербайджан начал поставки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу. Проект начали, чтобы снизить в Европе зависимость от "Газпрома".

Консорциум TAP AGП начал коммерческую деятельность. Таким образом газ в Европу будут поставлять с месторождения Шах Дениз 2 в Каспийском море. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

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Перед тем трубопровод строили 4 с половиной лет. Проложить его стоило 5 миллиардов долларов. Ежегодно он будет поставлять 10 миллиардов кубометров газа. Однако пропускная способность трубопровода составляет 20 миллиардов.

Что такое TAP? Газотранспортная система. Ее длина составляет 878 километров. Трубопроводы проложены через Грецию, Албанию, а также Адриатическое море с выходом на побережье Италии.

Связь с "Газпромом"

Трансадриатический трубопровод является частью "Южного газового коридора". Последний – составляющая политики Евросоюза по энергетической безопасности. Благодаря "коридору" ЕС намерен снизить зависимость от "Газпрома" и уменьшить роль России как монополиста на рынке.

Заметим объем в 10 миллиардов кубометров газа в год, который должен поставлять TAP, значительно меньше чем поставки "Газпрома". Например, в 2019 году "Газпром" доставил в Европу в 20 раз больше газа – почти 200 миллиардов кубометров.

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