Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что любой статус для Нагорного Карабаха неприемлем. Мол, Азербайджан – единый и неделимый. Кроме того, президент пообещал армянам Карабаха лучшую жизнь.

Ни о каком статусе не может быть и речи, есть единый Азербайджан – многонациональный и многоконфессиональный. Об этом заявил Ильхам Алиев во время поездки в Физулинский район, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Интересно Алиев хочет, чтобы Армения компенсировала Азербайджану ущерб за оккупацию

Все граждане Азербайджана, представляющие разные народы и религии, живут в условиях мира и добрососедства. Армянский народ тоже будет жить в этих условиях,

– подчеркнул азербайджанский лидер.

Он подчеркнул, что армяне Нагорного Карабаха являются гражданами Азербайджана. Поэтому Алиев обещает: они увидят, что под властью Азербайджана жить будет хорошо.

"Сепаратистский режим Нагорного Карабаха – трусы. Это их трусость увидели проживающие там армяне. Их руководитель спрятался в бункере. Мы уничтожили армянскую армию, дали им урок преподали урок тем преступникам, которые долгие годы руководили Арменией", – заявил Ильхам Алиев.

Он обвинил во всем бывших президентов Армении – Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Мол, именно они являются палачами азербайджанского народа и Ходжалы – резни 1992 года.

Резюмируя, Алиев подчеркнул, что сейчас жители Армении переживают то же самое, что переживал Азербайджан в 1992 году. Тогда Армения, воспользовавшись слабостью и внутренними проблемами соседа, оккупировала часть его территории.

Мы показали, чей боевой дух выше, мы показали всему миру, что наш народ непобедим. Мы разрушили армянский миф. Они стали на колени перед нами. И они будут жить с этим унизительным клеймом, а мы будем жить с чувством гордости,

– заявил президент Азербайджана.