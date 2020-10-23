Премьер Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах. Однако сомнительно, что Азербайджан согласится на такое предложение, ведь приглашать россиян нет смысла.

Особенно учитывая то, что Азербайджан в течение длительного времени заявляет о необходимости активного вступления Турции в разрешение конфликта. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Игорь Семиволос, директор Института ближневосточных исследований.

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Он отметил, что турецкий президент Эрдоган уже заявил об обсуждении этой проблемы с россиянами. Мол, они не против и уважают право Турции быть серьезнее вовлеченной в соответствующий процесс.

Думаю, мы находимся на начальном этапе торгов. Очевидно, что в нынешних условиях Азербайджан не согласится на российское присутствие на своей территории,

– уверен Семиволос.

"Кремлю, конечно, выгодно иметь дополнительное влияние. Возможно, они этого хотели бы. Здесь вопрос заключается в том, достаточно ли у Кремля аргументов, чтобы убедить Алиева (президент Азербайджана – 24 канала) согласиться на такой вариант", – добавил эксперт.

Справка. В Нагорном Карабахе продолжается вооруженный конфликт. Все договоренности о прекращении огня нарушаются через несколько часов после объявления тишины. Подробнее о ситуации – по ссылке.

Без согласия Баку россияне не введут миротворцев, – Семиволос

Стоит учитывать и то, что инициатива прозвучала из уст армянского премьер-министра. Такое развитие событий он рассматривает как определенный компромисс, хотя на самом деле никакого компромисса нет. Это лишь снова отложит решение проблемы на довольно отдаленное будущее, пояснил Семиволос.

"Азербайджан не согласится с предложением, которое предполагает, что длительное время этот конфликт будет заморожен – теперь уже российской стороной", – подчеркнул директор Института ближневосточных исследований. И добавил, что без согласия Баку россияне ввести миротворцев не смогут.

Эксперт пояснил: в таком случае это будет вторжение и агрессия против суверенного государства. Однако Турция неоднократно заявляла, что готова напрямую вмешаться, если третья сторона будет участвовать в конфликте.

Полный комментарий Игоря Семиволоса: смотрите видео 24 канала