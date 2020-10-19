Генеральная прокуратура Азербайджана 18 октября обвинила вооруженные силы Армении в обстреле нефтепровода "Баку – Новороссийск". В то же время Ереван все обвинения отрицает.

Детали обстрела нефтепровода в Азербайджане

Армянские войска запустили ракеты в направлении Хизинского района. Там расположены трубопроводы сырой нефти и конденсата. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

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Ракеты были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии. Некоторые части ракет упали на расстоянии 250 метров от стратегического нефтепровода "Баку – Новороссийск", проходящего через село Ситальчай Хызинского района,

– подчеркнули в генпрокуратуре.

Реакция Армении

Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сразу опровергла информацию об обстреле нефтепровода. По ее словам, заявление Азербайджана является "абсолютной ложью, а ложь даже не нуждается в комментариях".

Заметим, накануне стороны договорились об уже втором перемирии, которое должно было начаться в полночь 18 октября. Однако договоренности сорвали почти сразу, как они начали действовать.

Обратите внимание! За сорванное перемирие Армению и Азербайджан раскритиковали в ООН. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, действия Азербайджана и Армении – недопустимы. Генсек ждет, когда Баку и Ереван немедленно вернутся за стол переговоров. Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе – читайте здесь.