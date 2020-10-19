Азербайджан обвинил Армению в обстреле нефтепровода в 300 километрах от линии фронта
Генеральная прокуратура Азербайджана 18 октября обвинила вооруженные силы Армении в обстреле нефтепровода "Баку – Новороссийск". В то же время Ереван все обвинения отрицает.
Детали обстрела нефтепровода в Азербайджане
Армянские войска запустили ракеты в направлении Хизинского района. Там расположены трубопроводы сырой нефти и конденсата. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.
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Ракеты были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии. Некоторые части ракет упали на расстоянии 250 метров от стратегического нефтепровода "Баку – Новороссийск", проходящего через село Ситальчай Хызинского района,
– подчеркнули в генпрокуратуре.
Реакция Армении
Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сразу опровергла информацию об обстреле нефтепровода. По ее словам, заявление Азербайджана является "абсолютной ложью, а ложь даже не нуждается в комментариях".
Заметим, накануне стороны договорились об уже втором перемирии, которое должно было начаться в полночь 18 октября. Однако договоренности сорвали почти сразу, как они начали действовать.