Азербайджан освободил еще 13 сел в Нагорном Карабахе, – Алиев
Вооруженные силы Азербайджана вернули под свой контроль 13 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Села освободили от армянской оккупации в четырех районах.
Об отвоевании сел в непризнанной республике заявил на своей странице в Твиттере президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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Какие села освободил Азербайджан
- Зиланли, Курд-Махризли, Муганли и Алагуршаг в районе Губальди;
- Доланар и Бунядли Ходжавендского района;
- Даг Тумас, Нусус, Халафли, Минбашили, Вейсалли в Джабраильском районе;
- Ванадли и Мирзахасанли в Зангиланском районе.
Заметим, недавно Азербайджан освободил от армянской оккупации часть Зангиланского района. Военные заявили, что армяне уничтожили их мечети и использовали их как свинарники. Здание, как проявление неуважения к исламу, превратили в стойло для выращивания поросят.
Зангиланский район не относится к Нагорному Карабаху. Там проживали преимущественно азербайджанцы, однако Армения оккупировала и его.