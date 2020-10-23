Вооруженные силы Азербайджана вернули под свой контроль 13 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Села освободили от армянской оккупации в четырех районах.

Об отвоевании сел в непризнанной республике заявил на своей странице в Твиттере президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Какие села освободил Азербайджан

Зиланли, Курд-Махризли, Муганли и Алагуршаг в районе Губальди;

Доланар и Бунядли Ходжавендского района;

Даг Тумас, Нусус, Халафли, Минбашили, Вейсалли в Джабраильском районе;

Ванадли и Мирзахасанли в Зангиланском районе.

Заметим, недавно Азербайджан освободил от армянской оккупации часть Зангиланского района. Военные заявили, что армяне уничтожили их мечети и использовали их как свинарники. Здание, как проявление неуважения к исламу, превратили в стойло для выращивания поросят.

Зангиланский район не относится к Нагорному Карабаху. Там проживали преимущественно азербайджанцы, однако Армения оккупировала и его.

Обратите внимание! В течение всей ночи 23 октября в Нагорном Карабахе продолжались активные боевые действия. Азербайджан разрушил несколько опорных армянских пунктов. Воинские подразделения Армении получили серьезные повреждения. Кроме того, в Нагорном Карабахе сообщили, что противник нанес удары с РСЗО "Смерч" по селам Мартунинского района. Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе – читайте здесь.