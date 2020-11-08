Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его войска освободили от армии Армении город Шуша (в армянском варианте – Шуши). В военном плане это едва ли не важнейший стратегический объект во всей войне за Нагорный Карабах. Почему – объясним коротко и понятно.

Освобождение Шуши

Об освобождении небольшого городка, население которого лишь немного превышает 4 тысячи человек, Ильхам Алиев заявил утром 8 ноября. Об этом пишет издание Report.

К слову Азербайджан вплотную подошел к столице Нагорного Карабаха

"Победная азербайджанская армия освободила город Шуша от оккупации. Шуша – наша! Карабах – наш! Поэтому я от всей души поздравляю весь азербайджанский народ! От всего сердца поздравляю всех жителей города", – заявил азербайджанский лидер.

Президент сообщил, что над Шушой уже развевается азербайджанский флаг, заявив, что это, пожалуй, самый счастливый день в его жизни.

Родная Шуша, ты свободна! Родная Шуша, мы вернулись! Родная Шуша, мы возродим тебя! Шуша – наша! Карабах – это Азербайджан!

– заявил Ильхам Алиев.

Вместе с тем Министерство обороны Армении информацию о взятии города опровергает. Говорят: напряженные бои еще продолжаются и армия Армении не собирается отступать.

Между тем в сети показали видео боев за город. Известно, что они начались еще 4 ноября и длились не менее 3 суток.

Бои за город Шуша: смотрите видео

Почему маленький городок настолько важен

Все из-за географического расположения Шуши. Прежде всего важна близость к столице непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" Ханкенди или армянскому Степанакерту. Это практически прямая дорога расстоянием в 11 километров.

Таким образом взятие Шуши будет означать, что по меньшей мере в одном направлении азербайджанские войска приблизились к столице едва ли не вплотную.

Впрочем, это еще не все. В западном направлении от Шуши идет еще одна прямая дорога – просто до границы с Арменией. На юге азербайджанские войска также уже дошли до границы.

Таким образом армия Азербайджана может фактически отрезать до сих пор оккупированные части Карабаха и оставить их без помощи от Армении.

Город Шуши в Азербайджане: карта